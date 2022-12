Partiti gli eventi natalizi nel quartiere Sant'Alfonso

TERMOLI. Tra i tanti eventi nella giornata di festa a Termoli, anche il comitato sant’Alfonso ha organizzato la giornata dell’Immacolata Concezione.

Il comitato da sempre impegnato nel dare vita al quartiere sant’Alfonso, anche per questo pomeriggio dell’8 dicembre ha organizzato un momento inaugurale natalizio nell’ex mercato di via Polonia. Un evento all’insegna della musica e del divertimento accompagnato da esibizioni di ballo.

Presenti per l’occasione il presidente -da poco riconfermato alla guida del comitato- Gianfranco Cannarsa, il vice-presidente Armando Carotenuto, il segretario Gianni Ferrante. Presente in rappresentanza delle istituzioni l’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola e Luciano Paduano.

Una natività in attesa del bambinello e un albero di Natale sono stati posizionati proprio nell’ex mercato di via Polonia, dove rimarranno per tutte le festività e diversi stand gastronomici che hanno arricchito il pomeriggio di festa.

