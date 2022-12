L’Istituto "Capriglione” trionfa al concorso nazionale E. I. P. Italia

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sabato 3 dicembre 2022, nell’Aula Magna Santa Caterina da Siena dell’Università Lumsa di Roma, ha avuto luogo la premiazione dei vincitori del 50° Concorso Nazionale E.I.P Italia - Scuola strumento di pace, nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con Lumsa Università, Parlamento Europeo - Ufficio in Italia e Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dedicato ai Principi universali di Educazione civica, inerente all’anno scolastico 2021-2022. La manifestazione è stata condotta in modo impeccabile da Anna Paola Tantucci, Francesco Rovida e Luigi Matteo.

Dal 1972 E.I.P., sezione italiana dell’Ong Internazionale Ecole Instrument de Paix, favorisce e promuove l’insegnamento dei Diritti dell’Uomo e della pace mondiale per mezzo della scuola, organizza e gestisce corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studi per studenti, docenti e dirigenti volti a una corretta metodologia per l’insegnamento dei diritti umani, con una rete di 1098 scuole associate in Italia.

Diversi i riconoscimenti assegnati quest’anno: tra questi il premio nazionale E.I.P. Una lezione europea, dedicata a David Sassoli, e svolta in collaborazione con l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo; il premio nazionale E.I.P. Luigi Petacciato - Sicurezza a scuola, in ricordo del piccolo Luigi, morto nel crollo della scuola “Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002, di cui quest’anno ricorre il ventesimo anniversario, e che ha visto il commovente intervento della dottoressa Marina D’Ascenzo, in rappresentanza della famiglia di Luigi, e la visibile partecipazione emotiva di tutti i presenti alla cerimonia; il premio nazionale E.I.P. Valerio Castiello per la sicurezza stradale in ricordo del giovane Valerio, venuto a mancare a causa di un incidente stradale mentre si recava a scuola, con la partecipazione in sala di rappresentanti della Polizia Stradale, intervenuti per sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani studenti presenti sul tema della sicurezza sulle strade; il premio nazionale E.I.P. Salva la tua lingua locale, in collaborazione con U.N.P.L.I., Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Non sono mancati neppure i premi alla carriera: E.I.P. Jean Piaget a Giuseppe Adernò, per la cultura, la professionalità, la creatività manifestate in iniziative di rilievo locale e nazionale, per promuovere partecipazione, pace, democrazia nel mondo studentesco; E.I.P. alla carriera a Rachele Porrazzo, docente dell’Istituto Omnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano, che ha rappresentato un punto di riferimento per i suoi studenti fuori e dentro la scuola, e da poco in pensione, per l’animazione culturale creativa e la formazione dei giovani ispirata alla pace e ai diritti umani.

Momento culminante della cerimonia è stato il conferimento del Prix International “Jacques Mühlethaler” 2022 pour la Paix et les droits de l’homme a Edith Bruck, per il libro Il pane perduto, nel quale il pane assume il duplice significato di ricordare, nell’immane tragedia della Shoah, la dimensione affettivo-familiare e l’impegno a non perdere il nutrimento della memoria, nonché la consegna “virtuale” del Prix International “Jacques Mühlethaler” 2022 pour la Paix et les droits de l’homm ea Luciano Corradini, collegato in videoconferenza, per l’impegno personale e professionale per una scuola al servizio dell’umanità, attraverso l’educazione ai diritti umani e alla pace e per la promozione dell’Educazione civica.

Grande partecipazione da parte degli istituti italiani: 240 sono le scuole che hanno presentato progetti in questa edizione nelle diverse sezioni, con i vincitori selezionati e premiati da parte di una giuria paritetica E.I.P. Italia -Scuola strumento di pace/Ministero dell’Istruzione.

In una giornata segnata dalla commovente storia della scrittrice Edith Bruck, le studentesse e gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano, secondaria di primo e di secondo grado, dopo un anno di lavoro intenso a contatto con i docenti delle discipline artistico-letterarie, conquistano e ritirano il primo premio della sezione E.I.P. Salva la tua lingua locale, in collaborazione con Unpli per il videoclip Maichentò, e il Premio Regionale Molise, sezione E.I.P. Nuovo Fidia, per il gioco di carte Lupus in tabula. Apprezzamento da parte di tutti i presenti alla manifestazione, con l’emozione dei professori Donato Arcano e Giovanni Rosa, che hanno espresso grande soddisfazione per l’impegno mostrato dagli studenti nella realizzazione dei progetti, e considerato il riconoscimento come il risultato finale di un percorso che è riuscito a consegnare ai ragazzi nuove conoscenze, abilità e, soprattutto, nuove consapevolezze sui valori dell’Educazione civica. La delegazione in rappresentanza delle classi premiate ha manifestato anch’essa molta gioia nel ricevere questi premi, affermando come il lavoro effettuato, partito da una base ludica, ha portato tutte e tutti a ragionare più approfonditamente sulle tematiche della socialità e del rispetto reciproco.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Fantetti ringrazia i ragazzi e i docenti che li hanno guidati nella costruzione di questi lavori originalissimi. Partendo dalla tradizione popolare molisana e coinvolgendo anche alunni stranieri provenienti dal Marocco si sono realizzati percorsi nuovi fatti di intrecci culturali nel segno del rispetto reciproco.

I ragazzi si sono dimostrati propensi a collaborare a nuovi progetti dell’E.I.P. Italia in virtù del processo formativo e di crescita che hanno conseguito grazie alle attività svolte.

Giovanni Rosa

Francesco Lambiase

Galleria fotografica