A Termoli i collezionisti del "Vinile", il PalaSabetta diventa la "Città del disco"

Vinile: la nostalgia del disco al PalaSabetta, intervista a Paolo Pipoli

TERMOLI. Ieri, giovedì 8 dicembre si è tenuta al PalaSabetta di Termoli, la prima edizione del “La Città del Disco” con espositori da tutta Italia, che hanno presentato vinili, Cd, Mc, Dvd, collezionismo, gadget, fumetti e libri.

Questa prima edizione, come ci racconterà uno degli organizzatori Paolo Pipoli. è stata un vero e proprio successo di visitatori. Un flusso ininterrotto di visitatori che hanno dato un’oretta di tregua solo all’ora di pranzo. Tanti nostalgici dei dischi 78, 33 e 45 giri ma anche tanti giovani della new generation digitale, che non hanno avuto il privilegio dell’ascolto della musica emanata dal vinile. Il gusto di ascoltare la purezza musicale che esce fuori dai solchi del disco in vinile, fra 60 o 70 anni si può ascoltare sempre e perfettamente musicalmente parlando.





È andata talmente bene la prima edizione di ieri, che sembra sia stata proposta una edizione anche estiva. Il vinile, che sta sempre più tornando di moda tra gli artisti, ma a quanto ci dicono gli organizzatori, c’è anche un ritorno delle famose musicassette. È cosa nota che Vasco Rossi abbia fatto il suo album in versione Cd e vinile a 33 giri ma anche in Mc.

l vinili sono evergreen e molto ricercati. Basti pensare all’album “La voce del padrone” di Franco Battiato che può essere pagato, dai collezionisti, anche mille euro.

Galleria fotografica