"Non sei sola!", una maratona della lettura contro la violenza di genere

TERMOLI. "Non sei sola!" Questo messaggio non dovrebbe essere lanciato solo il 25 novembre - Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza di genere - ma tutti i giorni. Proprio per questo motivo il Centro Antiviolenza Befree ha organizzato il 6 dicembre presso la sala consiliare del Comune di Termoli una "Maratona della lettura".

L'avvocato Tina De Michele, legale del Centro antiviolenza ha aperto l'evento ribadendo con forza la necessità di parlare di violenza di genere, perché solo attraverso una cultura al rispetto si può combattere questo problema grave sociale. All'inizio dell'evento ha portato i saluti istituzionale la consigliera comunale Manuela Vigilante.

All'incontro hanno partecipato, con la lettura di un testo, di una poesia, di un monologo, Luisangela Quici - in rappresentanza della Commissione per la Parità e le Pari Opportunità della Regione Molise, Luca Fabrizio - studente di giurisprudenza, la professoressa Petronilla Di Giacobbe e la docente Virginia Notarpasquale dell'Associazione Non più Una in Meno, assieme alle colleghe Angela Del Vecchio e Luciana Giuliano, docenti dell'istituto comprensivo Maria Brigida. Queste ultime hanno letto dei testi prodotti dagli studenti della Brigida di Termoli, facendo comprendere quanto questo tema sia sentito anche dai giovanissimi.

L'iniziativa ha permesso di sottolineare ancora una volta quanto sia importante parlare di violenza di genere ma non solo il 25 novembre ma tutti i giorni. Non è accettabile che ogni giorno accendere alla televisione o sui giornali si parli di un'altra donna uccisa in nome di un amore malato.