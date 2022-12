Il centenario dalla nascita di monsignor Conedera nei versi di Antonio Crecchia

GUARDIALFIERA. Altra novità letteraria di Antonio Crecchia. L’appassionata monografia “in versi” sul venerabile martire Juan Gerardi Conedera, Vescovo titolare di Guardialfiera per il Centenario della sua nascita. Immancabilmente suggestivo, è ancora Antonio Crecchia, in un passionale profilo poetico dedicato al Vescovo titolare di Guardialfiera, massacrato in Guatemala, del quale ricorrerà. Il 27 dicembre prossimo, il centenario della nascita.

Io rivedo in questo piccolo e grande componimento, la figurazione variopinta di ansie, fallimenti, tradimenti, orrori, e sogni di liberazione. Riosservo un cielo squarciato dallo svolazzare di ali aperte, quasi una danza dello spirito sul dramma e le speranze dell’umanità. È una parabola sul movimento dei giorni, sul destino del mondo, descritta dall’originalità sorprendente e commovente di Antonio Crecchia, un pensatore e un poeta, capace di modulare, in versi sciolti, la rivoluzione della tenerezza nella concretezza di un saggio letterario, storico, umano dentro il quale egli si sfoga e si scatena contro potenti e prepotenti, con vocaboli e verbi d’una potenza dilaniante.

Antonio narra, soprattutto, di un cercatore di uomini, di uno strenuo propugnatore di pace e di diritti umani. Parla di monsignor Juan Gerardi Conedera, il Vescovo che ruppe il silenzio, titolare della Cattedrale di Guardialfiera e Ausiliare in Città del Guatemala, martire dell’amore, ferocemente trucidato la notte del 26 aprile 1998, dagli squadroni della morte.

È una rapsodia generosa e fresca che - da questo poemetto - emana aria sana e che induce a guardare alla “Storia” attraverso le storie degli umili; di coloro che, da quel mondo disumano, vengono investiti e suppliziati ma che, con il loro silenzio sempre eloquente, continuano ad impetrare “Nunca màs” cioé “mai più”! Mai più soprusi, assassinii e violenze. Ma che, in nome di Dio, “sia osservato il diritto e praticata la giustizia” (Isaia 56, 11).

Vincenzo Di Sabato