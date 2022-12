Immacolata Concezione coinvolgente per i ragazzi dell'Azione Cattolica

PALATA. Immacolata Concezione coinvolgente per i ragazzi dell'Azione Cattolica, nella parrocchia di Santa Maria La Nova a Palata, dove la ricorrenza dedicata alla mamma di Gesù e Madre dell’umanità è una festività molto sentita. A raccontare questa esperienza è stata Nicoletta Bontempo, presidente parrocchiale dell'Azione Cattolica. «Il parroco don Elio Benedetto e le Catechiste hanno a cuore i fanciulli le fanciulle e le loro famiglie. Infatti, per questa solennità hanno organizzato la novena: preparando il cartellone con l’immagine della Madonna Immacolata e con delle nuvolette con su scritto “tutto è iniziato da un sì”. Per nove giorni i vari gruppi dell’Acr a turno hanno recitato il Rosario e animato la Santa Messa; alla fine della funzione offrivano il fioretto del giorno e attaccavano al cartellone dell’immacolata un cuoricino con il loro Sì.

L’otto dicembre numerose famiglie hanno detto il loro Sì all’invito del parroco di animare la Santa Messa; la chiesa si saturava di colori sgargianti perché tutti i ragazzi e le ragazze hanno offerto un fiore alla Madonna. Il parroco, le catechiste e le famiglie hanno dedicato una preghiera all’Immacolata affidandole la protezione dei propri figli e figlie. Durante l’offertorio è stato portato il cestino contenente tutti i fioretti scritti dai bambini durante la Novena. Questi ultimi successivamente sono stati bruciati come offerta alla Madonne. Al termine della Santa Messa le Catechiste hanno consegnato un lavoretto a forma di cuore realizzato al catechismo; questo raffigurava la madonna con una preghiera che è stata recitata successivamente. In sintesi si è rivelata una Messa Bellissima perché con la partecipazione sia del Parroco che della parrocchia si è riuscita a esprimere la totalità dell’amore e della devozione nei confronti dell’Immacolata».

