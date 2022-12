A Montelongo lo stupore del pane dell'Immacolata

MONTELONGO. Notte di attesa a Montelongo, lo stupore del pane dell'Immacolata. Lo stupore dei bambini. In piena notte o quando l'alba si avvicina, si bussa alle porte delle case. Nessuno dorme e si accoglie chiunque con un sorriso. Tutti portano la federa dei cuscini e qui viene posta una particolare forma di pane, benedetto poche ore prima. Il profumo si sente e accompagna un momento unico che nonostante i tempi di oggi in cui si corre, sembra non ci sia tempo per fare nulla, si clicca e non ci si guarda negli occhi, continua a impreziosire la notte dell'Immacolata Concezione a Montelongo. Il rito, così caro alla comunità, si è rinnovato in un'atmosfera magica, nel silenzio e nella luce soffusa che illumina il paese come un piccolo scrigno di fede, preghiera e amore per le piccole cose. Il pane, la famiglia, le relazioni e quel "sì" pronunciato dalla Vergine Maria che invita tutti a rinnovarlo nei gesti quotidiani, amando il prossimo, ascoltandolo, rispettandolo, cercando di aiutare chi è nel bisogno. La chiesa di Santa Maria ad Nives ha accolto in tanti per seguire la santa messa celebrata dal parroco, don Giovanni Licursi. Ai piedi dell'altare tante ceste di pane, con la caratteristica forma a pala, quattro pani uniti che, girati, sembrano raffigurare la croce, Gesù che abbraccia tutti con il suo dono di amore per l'umanità. Il bambinello è posto in una delle ceste, al centro, e rende tutto più bello in un tempo di attesa quale è il Natale. Preghiere e canti mariani prima di ricevere la benedizione e riportare le ‘panettelle’ a casa per distribuirle poche ore dopo su e giù tra le abitazioni del paese. Quando i bambini di oggi e quelli di ieri andranno a bussare alle porte rinnovando così lo stupore, una sensazione unica che invita i più giovani a continuare sempre, anche se si vive fuori. Farlo nei ricordi di chi non c'è più, come Concetta, come le persone che ciascuno porta nel cuore, nell'affidamento a un Dio che si fa bambino per accogliere tutti offrendo nel gesto del pane condiviso un messaggio di speranza lungo il cammino della vita.

Galleria fotografica