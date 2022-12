Palazzo Norante si "trasforma" in enoteca comunale a Campomarino

CAMPOMARINO. Tra gli appuntamenti più attesi del cartellone invernale di Campomarino, in programma stasera l’inaugurazione dell’Enoteca comunale, fissata alle 18.30 a Palazzo Norante.

L'enoteca di Palazzo Norante sarà un luogo in cui godere del vino in tutte le sue espressioni, ma anche un polo fondamentale per la promozione e la valorizzazione del principale prodotto tipico della nostra cittadina.

Un'iniziativa che mira a confermare Campomarino come punto di riferimento nell'attività vitivinicola per l'intera regione.

