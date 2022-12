Gli studenti di Casacalenda in visita al "Borgo degli Angioini"

COLLETORTO. Scuola e territorio a braccetto. Un viaggio nel mondo della cultura locale per promuovere la conoscenza di un patrimonio vario che certamente merita di essere studiato. Un itinerario tra non pochi toni emotivi e attenzioni, che, puntualmente, consente di abbracciare la dimensione reale di un paese a misura d’uomo, ricco di non poche sorprese sul piano storico, paesaggistico e architettonico.

In effetti la visita guidata a Colletorto, promossa dall’Istituto Omnicomprensivo Statale “Silvio Di Lalla” di Casacalenda, guidato dalla preside Filomena Giordano, ha suscitato tra i ragazzi partecipanti non poche curiosità. Dai volti sorridenti, attenti e interessati si è capito subito la voglia di sapere. Ognuno ha arricchito il proprio bagaglio culturale. I luoghi del cuore, segnalibro di vita, di storia e di cultura locale, espressione di un cammino radicato nella stagione più felice della storia di una comunità, possono essere salvati dagli attacchi scriteriati dell’uomo, se cresce, appunto, la sensibilità verso la realtà di appartenenza e la cultura dei beni comuni.

Alla luce, tra l’altro, dello spirito più felice che anima i principi della nostra Costituzione. “Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni” è l’argomento del progetto educativo in itinere destinato ai ragazzi delle classi seconda e terza della Scuola Media di Casacalenda. I ragazzi sono impegnati in questo cammino didattico, con visite, attività di studio e verifiche sul campo, a capire come sia importante amare quanto di meglio esprime il contesto di una realtà locale.

Nella visita guidata a Colletorto il gruppo dei ragazzi è stato accompagnato dell’esperto avvocato Michele D’Onofrio e dal tutor professoressa Maria Mammarella. Prima di entrare nel “Borgo degli angioini” la cura dello sguardo è stata destinata alla Chiesa del Purgatorio. Sede nel Settecento di una Congrega di Carità con finalità di mutuo soccorso verso i ceti più poveri del paese. La chiesa, recuperata a seguito dei danni del sisma del 2002, si trova fuori dall’agglomerato più antico. Sul bel portale campeggia un’interessante iscrizione latina. Il suo tono esemplare richiama chiunque entra in questo luogo sacro al rispetto della persona. Per salvarsi è necessario agire per il bene comune. La partecipazione personale è fondamentale. Senza valori non si va da nessuna parte.

L’incertum est scritto sul portale della chiesa è un forte messaggio. Perché a nessuno è dato sapere il luogo dove morirà. Dopo l’ingresso al borgo, tramite la Portanova, visita al museo ecclesiastico dedicato al Battista. A pochi passi dal palazzo del marchese Bartolomeo Rota è possibile toccare con mano i reperti della vecchia chiesa. Si notano subito le reliquie più venerate. E poi il prezioso paliotto che, a partire dal Settecento, ornava l’altare di San Giovanni Battista, patrono del paese.

Il sindaco Mimmo Mele ha accolto il gruppo dei visitatori, salutando i ragazzi nella sala del Consiglio Comunale impreziosita dall’Allegorìa delle Quattro Stagioni. Sicuramente dipinte da un ignoto pittore napoletano, come si vede dal Vesuvio fumante presente nella tela dell’Inverno. Ha colpito un po’ tutto il gruppo l’osservazione dell’impianto medievale della torre della regina Giovanna I d’Angiò. Costruita nel XIV secolo in uno dei momenti più vivaci e curiosi della cultura napoletana. Un unicum nella sua impostazione architettonica. All’interno dell’imponente costruzione cilindrica e merlata è possibile vedere le forme di una torre quadrata ben più piccola dell’attuale. Di epoca normanna legata alle vicende della Contea di Loritello. Come si vede dal reportage fotografico, è stato possibile leggere i dati geostorici del paesaggio circostante dall’alto della torre della regina. Qui, dall’ampio terrazzo circolare, a tutto campo si è imposta la visione di uno spaccato dell’agro in gran parte olivetato.

Si tratta di un panorama identitario di una vasta contrada rurale tra Piano Quadrato e l’antico sito di Lauretum. Le forme geometriche degli oliveti sono adagiate sul versante di una piccola vallata, sbarrata da una motta normanna, su cui svetta la chiesetta rurale di Santa Maria Lauretana. Si tratta di un habitat che dà vita ad un olio di qualità. Capace di soddisfare, con le sue cultivar autoctone, l’Oliva Nera e la Rumignana, i palati più esigenti del mercato. In questo piccolo mondo rurale ci sono tanti frammenti d’antico che riempiono il cuore di gioia, in un andamento lento senza fine. Il silenzio domina i passi dell’uomo. Nei vicoli stretti, dove la voce della memoria riecheggia più forte, si intercettano palpiti, lo spirito di chi non c’è più e non pochi interrogativi. I ragazzi si immergono nel mistero del dedalo dei vicoletti più stretti. Ne sono attratti.

Ma una cosa è certa in questo habitat singolare che si vede in lontananza. Tra gli ulivi, il lavoro dell’uomo è stato capace di conservare, nella sua azione quotidiana, la bellezza di un paesaggio che ha carattere. Per fortuna ancora integro. Speriamo che in futuro sia sempre così.

Galleria fotografica