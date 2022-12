Con Mario Palma arriva "La buona stagione" a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si terrà sabato 17 dicembre a partire dalle ore 18, presso la Sala Consiliare di Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia, la presentazione del nuovo libro di Mario Palma, "La buona stagione", edito dalla casa editrice DeriveApprodi.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Simona Contucci, Galileo Casimiro e Laura D'Angelo dialogheranno con l'autore, alla scoperta di un testo ricco sotto il profilo autobiografico e documentario, con lo stile raffinato e immediato che è la cifra del suo autore.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Mario Palma, originario di Montenero di Bisaccia, diplomatico ora a riposo, è stato ambasciatore in Bangladesh e, de facto, a Taiwan. È autore di interessanti pubblicazioni per DeriveApprodi, tra cui "La leggenda del modesto bevitore" (2015) e "L'arte che non dorme" (2018).

