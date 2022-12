“Eccellenze di casa nostra” sfilano in sala consiliare

Eccellenze di Casa nostra: l'intervista al dottor Mariano Flocco

TERMOLI. Dopo il meraviglioso evento dello scorso settembre 2021 sempre in sala consiliare; bis a Termoli per gli editori Elena e Giuseppe Costa che hanno premiato le attività di ristorazione, le aziende e le strutture ricettive del nostro territorio. Ma anche le personalità che hanno contribuito a dare lustro al nostro Molise: tra cui il dottor Mariano Flocco, direttore dell’hospice di Larino e il dottor Artebano Febo, medico specializzato in sessuologia, psicoterapeuta e nutrizionista, ad entrambi sono stati conferiti i premi speciali per l’instancabile impegno e per l’assistenza nei confronti dei più bisognosi; oltre che per essere stati sempre in prima linea durante l’emergenza pandemica.

Un momento di condivisione che ha dato modo ai commercianti di raccontare attraverso le loro testimonianze, il sacrificio e la storia delle loro attività. Perché si sa per far vivere tanto a lungo una azienda ci sono dietro sempre tanti sacrifici. Ma c’è stata anche la bellezza nel vedere riconosciuto il loro lavoro, con un riconoscimento importante come quello delle eccellenze di casa nostra, che vuole continuare instancabilmente a valorizzare le grandi qualità del territorio.

È stato emozionante vedere che molte storiche attività del Molise sono state prese in mano dalle generazioni più giovani, che hanno accettato anche la sfida di rimanere sul territorio, continuando a portare avanti il sacrificio svolto dalle loro famiglie.





La premiazione è stata organizzata dell’associazione culturale “Italia è”, patrocinata dalla regione Molise, dalla provincia di Campobasso, dal comune di Termoli e dall’Associazione Editori Abruzzesi, di cui Elena Costa è la presidente. È sempre con grande talento e dinamicità la stessa Elena ha condotto il pomeriggio di premiazione, coadiuvata da suo padre, l’editore e giornalista Pino Costa, da Paolo Garrisi, da Rosalia Ballacchino e da Giulia Vincenza Garrisi, che hanno organizzato con dovizia di particolari l’intero evento.

Presenti il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello e l’assessore al bilancio Giuseppe Mottola, che hanno fatto gli onori di casa e hanno anche premiato i vincitori di questa edizione 2022.

Tante le sensazioni provate durante il pomeriggio, l’emozione di molti era percepibile nel ricordare anche i fondatori delle loro attività, che con tanti sacrifici e in un’altra epoca hanno portato avanti con tutto l’impegno quello che allora erano i loro negozietti o le loro botteghe e che con gli anni si sono poi ingrandite. Questo evento conferma anche l’importanza delle proprie origini che sono sempre nel cuore di ciascuno di noi.





Durante l’evento sono state consegnate e donate anche alcune opere realizzate dall’artista di fama internazionale Leo Strozzieri.

Riportiamo di seguito la lista delle attività premiate: l’antico molino Filangieri di Campobasso, l’azienda agricola Chimisso di Ururi, l’Orominerva di Cerro al Volturno, l’azienda agricola La Bufalara di San Severo, l’azienda agricola Costaleone di Castelpetroso, il salumificio Iallonardi di Castelpetroso, La Golosa enoteca di Venafro, l’azienda agricola Lo Zafferano di Roccaspinalveti, la panetteria storica dei F.lli Catenaro di Termoli, Domingo Caffè di Termoli, il pastificio Lidiana di Campobasso, il ristorante storico La Sacrestia di Termoli, la pasticceria storica Melillo, La Valle del Cioccolato Labbate Mazziotta di Agnone (una delle prime nate in Molise), il caseificio Biancolatte di Termoli, il caseificio Di Pasquo di Agnone, l’azienda agricola Serra del Parco di Larino, l’azienda agricola Fontefico, il villaggio Turistico Ciocca di Riccia, il caseificio Val Bojano di Campitello Matese, la Fontana carni di Colletorto. Sono stati premiati anche Roberto Miele pizzaiolo di Campobasso e lo chef Davide D'Agostino.

Galleria fotografica