Un periodo natalizio all'insegna della musica con l'AdriFest

L'intervista a Luca Ciarla

TERMOLI. Una conferenza stampa esaustiva, oltre che caratteristica -quella di questa mattina- che si è svolta all’interno e tra le bellezze del palazzo vescovile, in compagnia di un bravissimo Luca Ciarla, violinista termolese di fama internazionale che non ha mai dimenticato il territorio e crede nelle potenzialità dello stesso. Nonostante la sua carriera l’abbia portato ad esibirsi in giro per il mondo: l’ultima tappa un tour negli Stati Uniti che l’ha portato in 10 Stati diversi.

Ai nostri microfoni Ciarla ha raccontano un po’ le novità di questa prima edizione dell’Adrifest: “Un festival multidisciplinare, ci occuperemo del tema a me più caro: la musica. Ma il festival tratterà anche di cinema, letteratura e arti visive. Ci tenevo ad organizzare un evento a Termoli dopo circa dieci anni e a farlo con lo stile che mi appassiona, quindi aperto a tutto e moderno. Mi auguro possa piacere!”

Per un musicista talentuoso come lui -che non ha mai dimenticato il suo territorio- e che porta con sé in giro per il mondo il ricordo della nostra città è davvero qualcosa di magico l’inaugurazione di questo festival. Anche perché Luca ha riarrangiato dei testi locali: come il canto del san Sebastiano o il canto di sant’Antonio e ha chiuso anche molti concerti in giro per luoghi lontani con questi brani simbolo della tradizione termolese.





Presenti alla conferenza stampa anche l’assessore al turismo, cultura e sport Michele Barile e il consigliere comunale di Guglionesi con delega alla cultura Michele D’Anselmo.

Nella conferenza stampa, Luca Ciarla ha spiegato quanto la passione l’abbia spinto anche ad organizzare eventi, dopo aver avuto un quadro completo vivendo per molti anni all’estero.

Adrifest si terrà dal 28 dicembre al 7 gennaio ed è la prima edizione, ed ha tutto l’intento di coniugare turismo e cultura, anzi è proprio lo scopo principale di questo festival. Si scelgono gli spazi più belli del territorio per esibirsi. Ma il tutto è stato possibile anche grazie ad una co-direzione artistica con Kezia Terracciano, Maurizio Perrone che curerà l’aspetto organizzativo, quindi la direzione esecutiva del festival; Alberto Cagliano che si occuperà dell’ufficio stampa, Ippazio Stamerra con il volontariato di coordinamento e Ivano Ludovico della casa museo “Stephanus”.

Ci sarà anche un’edizione estiva dello stesso festival dal 16 al 24 giugno 2023.

Alla fine della conferenza il talentuoso Luca Ciarla si è esibito con il suo violino, proprio all’interno degli spazi della Termoli sotterranea.

