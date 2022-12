"Il mestiere del cinema" coinvolge i ragazzi dell'istituto omnicomprensivo

GUGLIONESI. Presentato lunedì scorso, presso il Teatro Fulvio di Guglionesi, il progetto “Ci.A.C. Cinema – Ambiente – Cultura, vincitore del Bando nazionale “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Il progetto, che vede come capofila l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi con la partnership dell’Associazione Culturale Lilly, è rivolto a 20 studenti di I e II grado, che impareranno il “mestiere del cinema” e si cimenteranno con la produzione di un cortometraggio percorrendo tutte le fasi che compongono la realizzazione di un audiovisivo, dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese alla post-produzione.

Un laboratorio pratico, dunque, che oltre a stimolare la creatività dei ragazzi, darà loro l’opportunità di confrontarsi con una realtà, quella dell’industria cinematografica, che offre sempre più sbocchi concreti ai giovani talenti che vi si avvicinano.

La dirigente scolastica, Patrizia Ancora, ha espresso la sua soddisfazione per un progetto che arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto che si conferma un’eccellenza sul nostro territorio. La dottoressa Ancora ha voluto inoltre ringraziare gli altri partner di progetto: il Comune di Guglionesi, il Comune di Montenero di Bisaccia, gli Istituti Omnicomprensivi di Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano e istituto Alfano da Termoli, beneficiari indiretti del progetto, la Curia e infine il cinema Oddo della Parrocchia San Timoteo, che ospiterà l’evento finale di proiezione del cortometraggio.

Il responsabile scientifico, Simone D’Angelo, ha illustrato agli studenti caratteristiche e obiettivi del progetto, mettendo l’accento proprio sull’approccio pratico che contraddistingue questo percorso formativo che, attraverso sei moduli, offre l’opportunità di sperimentare in prima persona i mestieri e le professionalità necessarie per fare cinema.

«Non siamo professori - ha detto D’Angelo riferendosi alla squadra di professionisti che accompagneranno gli studenti nei moduli formativi - ma gente che fa cinema. E questo è l’approccio che seguiremo all’interno dei laboratori».

Insieme a lui, a presentare il progetto c’erano Annalisa Montanaro, che curerà il laboratorio di sceneggiatura, e il dottor Nicola Malorni, che condurrà il modulo dedicato al rapporto tra uomo e ambiente.

Proprio questo tema, infatti, farà da collante tra le diverse attività laboratoriali, e rappresenterà lo spunto da cui partire per costruire il cortometraggio finale.

