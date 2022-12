“Rassegna di Canti popolari arbëreshë”

CHIEUTI. Giovedì 15 dicembre, alle ore 19.30, presso l’Auditorium Comunale (ex chiesa Santa Maria degli Angeli), verrà presentato un volume, frutto di un ampio lavoro di ricerca, sulla cultura e sulla lingua della comunità di Chieuti. L’opera, intitolata “Rassegna di Canti popolari arbëreshë”, è prodotta dal professore Mario Massaro, massimo esperto della lingua arbëreshë di Chieuti, patrimonio immateriale e bene culturale preziosissimo, e autore di altri volumi, scrigni di tesori linguistici e culturali. A quest’ultimo lavoro c’è stata la preziosa collaborazione di Angela Dell’Aquila, Maria Antonietta Barile e Rosa Occhionero.

L’opera è stata pubblicata dal Comune di Chieuti e contiene non solo i canti arbëreshë della comunità di Chieuti, ma anche altri delle comunità albanofone delle varie regioni italiane, nonché qualche canto dell’Albania e del Kosovo, tutti riportati nella parlata arbëreshë di Chieuti e tradotti in italiano. Il professore Salvatore Villani ha trascritto gli arrangiamenti musicali di ciascun canto, costituendo una parte integrante ed essenziale del libro. L’opera nasce per essere utilizzata da tutti, ma in modo particolare da coloro che suonano uno strumento musicale e leggono la musica, con lo scopo di tramandarli alle generazioni future affinché sopravvivano nel tempo.

“È questa la finalità che mi sono proposto da quando, nel lontano 1964, iniziai a dedicarmi alla ricerca e allo studio delle nostre origini, della nostra storia, della nostra lingua e della nostra cultura per tutelare, valorizzare e tramandare il ricco e prezioso patrimonio della nostra comunità”, dichiara Mario Massaro. Dopo la presentazione, sarà possibile acquistare il volume ed anche gli altri libri dello stesso autore. Interverranno il sindaco di Chieuti Diego Iacono, il professore Michele Boccamazzo, l’autore del libro Mario Massaro, Il professore Salvatore Villani e la professoressa Diana Kastrati. I brani saranno presentati da Angela Dell’Aquila accompagnata da Salvatore Villani.

