Natale a Portocannone: il cartellone in sinergia tra associazioni, parrocchia e Comune

PORTOCANNONE. Un calendario natalizio ricco di eventi quello organizzato dal comune di Portocannone in collaborazione con la pro loco Skanderbeg e la parrocchia Santi Pietro e Paolo.

Si parte sabato 17 dicembre, alle ore 16:30 con l'inaugurazione della "Casa di Babbo Natale" presso il Caffè Letterario e la prima edizione dei mercatini natalizi dell'artigianato e dell'enogastronomia in piazza Skanderbeg.

Il giorno di Santo Stefano, il 30 dicembre il 2 e 6 gennaio, nel borgo Costantinopoli andrà in scena il Presepe vivente Arbresche e l'arrivo, il 6 gennaio, dei Re Magi a cavallo alle ore 18.

Spazio ai libri e agli eventi musicali il 27, 29 e 5 gennaio. In queste date ci saranno la "Sera dei libri" e l'incontro con gli autori presso il caffè letterario, spettacoli di musica e poesia e mostra di pittura e fotografia e degustazione di vini locali presso la sala consiliare del comune di Portocannone.

Gli eventi non finiscono qui e per aspettare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre in piazza Skanderbeg ci sarà il Veglione di Capodanno.

