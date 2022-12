Arriva al Castello Svevo la mostra dell'artista britannica Emma Archer

TERMOLI. Emma Archer è un'artista britannica originaria di Birmingham, Regno Unito e attualmente vive e lavora dal suo studio in Italia. Dopo la laurea presso la Liverpool John Moores University con un Bachelor of Fine Arts, Emma ha lavorato a Birmingham per dieci anni. Qui ha realizzato opere nel suo studio, ha esposto e lavorato su commissione. Contemporaneamente ha lavorato anche per gallerie e gestito una delle più grandi gallerie d'arte commerciali della Gran Bretagna fuori Londra. Ha lavorato anche per aziende di design, agenzie di pubbliche relazioni e organizzazioni creative. In questo periodo i suoi lavori erano urbani, paesaggi ispirati alla città e skyline. Emma è sempre stata ispirata dai viaggi e dalla cultura che l'hanno portata a viaggiare in tutto il mondo e a fare un ultimo grande passo verso la sua passione per l'Italia.

Emma negli ultimi otto anni con il suo partner ha restaurato personalmente una fattoria in pietra in rovina in Abruzzo con materiali tradizionali e ha creato il suo studio di artisti. La casa si trova in alcuni ettari di terra su cui Emma lavora e ispira il suo lavoro attuale. Costantemente circondato dalla natura, questo ambiente ha determinato un cambiamento nel contenuto, le sue opere ora sono incentrate su influenze floreali, botaniche con pezzi di acrilico e acquerello su carta e tela.

«Sto registrando visivamente il mondo che mi circonda, cercando di catturare un pizzico di suoni, trame e colori, evocando sensazioni, una vibrazione e pensieri. Non sto cercando di replicare direttamente la natura. Comincio spesso con un ramo floreale, lo abbandono e lo riprendo più volte anche in un arco di tempo molto lungo questo frangente di tempo. Inevitabilmente i fiori si sono di solito asciugati, i colori, le linee e il segno diventano quindi più istintivi. Mi piace l'interazione e le sottigliezze dell'uso del colore, figure e forme naturale e i profumi di fiori di mandorlo, lavanda ed erba fresca che avvolgono la mia casa e il mio studio.

Ho dovuto mettere da parte per un periodo la mia passione l’arte quando ho scelto di dedicare il mio tempo alla costruzione e al restauro della nostra casa, lavorando sulla terra e stare con il mio giovane figlio. Ora ho uno studio autoprodotto con vista su uliveti, vigneti, noci e vari alberi da frutta. Adoro coltivare fiori e ortaggi da semi, potare e curare i nostri alberi e uliveti e modellare lentamente il nostro paesaggio in modo così delicato. Continuo lentamente a produrre lavori da esporre, alla fine dello scorso anno, in seguito ad una mostra successo a Birmingham, nel Regno Unito. Sono felice di fare, vendere e condividere di nuovo. Lavoro anche su commissione».

E con le sue opere d’arte arriva a Termoli oggi, mercoledì 14 dicembre. La sua mostra personale si terrà presso Castello Svevo, da oggi, appunto, fino al 22 dicembre. Ha esposto per 2 anni a Vasto ma questa è la sua prima volta a Termoli.

«Ho visitato Termoli molte volte e amo l'atmosfera vibrante e il meraviglioso centro storico».

È possibile visitare la mostra “Acquerelli floreali- Arpeggi” presso il Castello Svevo tutti i giorni, ad eccezione del martedì, dalle ore 16:30 alle ore 20:30 mentre nel fine settimana anche dalle 9:30 alle 12:30.

Galleria fotografica