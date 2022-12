Progetto scuola Avis, l'importanza della donazione

TERMOLI. Giovedì, 15 Dicembre 2022, alle ore 10:00, si terrà presso la Sala del Cinema "S. Antonio" di Termoli il Convegno sulla Donazione del Sangue e i Corretti Stili di Vita nell'ambito del Progetto Scuola attuato, come ogni anno, dall'AVIS Comunale di Termoli secondo il protocollo d'intesa tra AVIS Nazionale e il Ministero dell'Istruzione.

Per comprendere l'importanza del dono del sangue, vi sarà la partecipazione dei giovani studenti che hanno preso parte all'iniziativa e saranno proprio loro i nuovi donatori che sostituiranno quelli che, per età e per altri molteplici motivi, non possono più donare. L'Avis darà un contributo agli Istituti che hanno partecipato fattivamente alla realizzazione del Progetto Scuola nell'anno scolastico 2021-2022, da utilizzare ai fini didattici, previa presentazione dei progetti.

Inoltre verrà consegnato un labaro istituzionale dell'Avis Comunale di Termoli all'Istituto che ha raggiunto il maggiore numero di donazioni, in percentuale ai potenziali donatori studenti e al personale in servizio. Il labaro verrà custodito per l'intero anno scolastico 2022-2023 fino al successivo convegno.

