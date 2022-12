Una identità precisa, l'istituto comprensivo intitolato a Silvio Di Lalla

CASACALENDA. Ieri, mercoledì 14 dicembre, per l’istituto omnicomprensivo di Casacalenda, è una giornata importante: con la cerimonia ufficiale di intitolazione al maestro Silvio Di Lalla, la scuola ha finalmente acquisito una precisa identità che congiunge tutti gli indirizzi di studio, uniti dall’essere la stessa realtà e legati dal senso di appartenenza ad un territorio unico e meraviglioso che comprende Casacalenda e tanti paesi, bellissimi e speciali.

Dalla dirigente scolastica Filomena Giordano, «Grazie a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute, all’Ufficio Scolastico Regionale, nella persona della dottoressa Raffaella Petti e grazie alla sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto. Grazie ai sindaci dei paesi vicini, con cui è sempre proficuo dialogare e collaborare per il futuro dei nostri studenti, del territorio e dell’amato Molise.

Da qualche giorno stiamo ospitando, nei due plessi delle superiori, la mostra delle fotografie del ventennale di Molise Cinema e le locandine dei film, utilizzate per ciascun festival.

Grazie a Federico Pommier e a Salvatore Di Lalla per l’attenzione che rivolgono assiduamente a questo Istituto e agli instancabili Marianna D’Adderio e Antonio Centillo che hanno sapientemente curato l’allestimento nell’auditorium e nell’atrio della sede centrale. Rivolgo, con commozione, un affettuoso grazie ai “miei” presidi: Carola Vincelli, Maricetta Chimisso e Tonino Vesce, che a questa scuola hanno dato, negli anni, senza risparmiarsi, energie, competenze e passione. Avendone raccolto il testimone, spero di essere, in ogni momento, all’altezza dei loro insegnamenti! Grazie a tutti quelli che portano Kalena nel cuore e sono nel nostro cuore: pur non presenti fisicamente, riescono a farci sentire il loro affetto proprio quando ne abbiamo bisogno. Grazie ai bambini che supportati dai docenti Iammarrone, Paradiso, Centillo, Ramaglia, Arcano e Storto, ricordano, con costumi, poesie e canzoni, l’indimenticato artista Silvio Di Lalla. Grazie ai nostri studenti, agli insegnanti e a tutto il personale: sono loro che, ogni giorno, animano la scuola e mi rendono orgogliosa di esserci. Infine, grazie di cuore a Piero Di Lalla, erede del maestro Silvio ed amico entusiasta ed affezionato di tutti noi: a lui va il nostro sentito e caloroso applauso».