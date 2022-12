Apre la Casa di Babbo Natale a San Severo

SAN SEVERO. L’amministrazione comunale di San Severo informa che da oggi e sino al 6 gennaio sarà aperta presso la Palazzina Liberty (ex mercato coperto) la Casa di Babbo Natale, con degustazioni pop corn e zucchero filato, laboratori di scrittura letterina Babbo Natale, teatro dei Burattini, scatto e stampa foto con Babbo Natale, osservando i seguenti orari: - tutti i giorni, dalle 11,00 alle 13,00 – dalle 18,30 alle 20,30.

Nella Casa di Babbo Natale vi saranno delle giornate di animazione, con il seguente programma: - 15-16-17 dicembre 2022, dalle 18,30 alle 20,30 - 18 dicembre 2022, dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 18,30 alle 20,30 - 19- 20-21 dicembre 2022, dalle 18,30 alle 20,30 - 22-23-24 dicembre 2022, dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 18,30 alle 20,30 - 6 gennaio 2023, dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 18,30 alle 20,30.

L’inaugurazione si terrà alle ore 16.30.

“Si è voluto creare - ha dichiarato il sindaco di San Severo, Francesco Miglio - per i piccini, ed anche per gli adulti, un momento di "magia", di fantasia e di gioco, ma anche di educazione ai sentimenti migliori, richiamati dal personaggio di Babbo Natale, un personaggio certamente fantastico, ma con qualche riferimento alla tradizione cristiana, al Santa Claus, che non è altro che il nostro San Nicola, sempre colmo di doni verso i bambini. Visitare la Casa di Babbo Natale, riproposta anche quest' anno con un nuovo e più ricco allestimento, rappresenterà per tutti un momento di spensieratezza ed anche una offerta educativa da vivere nel corso delle festività natalizie".

