Lo stilista Gaetano Pollice protagonista del workshop alla Pro loco Colleniso

GUGLIONESI. «Prende vita il primo Workshop targato Pro Loco Colleniso curato da artisti Guglionesani.

E non potevamo non partire con il botto!

Venerdì 23 dicembre 2022, dalle 15 alle 19, siamo orgogliosi di ricevere presso la nostra sede lo stilista Gaetano Pollice.

Portavoce della tradizione Molisana e Guglionesana in tutto il mondo. Dedicherà quattro ore ad un laboratorio aperto a tutti, dove metterà a disposizione la sua esperienza e le sue competenze a chiunque voglia prenderne parte. Un pomeriggio dedicato alla moda, ai tessuti, alla progettazione ma soprattutto alla condivisione ed aggregazione.

Chi è Gaetano di sicuro non dobbiamo raccontarlo noi, conosciuto praticamente in tutto il mondo, conserva orgogliosamente le sue radici. Nel 2015 è nato il suo marchio “Made in Molise”, il quale vede i laboratori, la mano d’opera e tutte le figure professionali rigorosamente molisani; in quell’occasione dichiarò:

“Io mi sento il capitano di una barca che va a largo e chi la porta avanti è folle come me”.

Noi della Pro Loco vorremmo farvi navigare per qualche ora, non fatevelo raccontare! Ci preme sottolineare che l’evento è gratuito, così com’è gratuita la presenza dello stilista che ringraziamo immensamente! Ci vediamo venerdì!

N.B.: i materiali necessari al disegno sono forniti dalla Pro Loco, è consigliata la prenotazione».

Galleria fotografica