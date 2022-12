Corretti stili di vita nel mondo del volontariato Avis, studenti in cattedra

TERMOLI. Nella mattinata di ieri, giovedì 15 dicembre, presso la sala del cinema "Sant'Antonio" di Termoli si è tenuto il convegno sulla “Donazione del sangue e i corretti stili di vita”, nell'ambito del Progetto Scuola attuato, come ogni anno, dall'Avis Comunale di Termoli, secondo il protocollo d'intesa tra Avis Nazionale e il Ministero dell'Istruzione.

Presenti a portare il saluto istituzionale il sindaco di Termoli Francesco Roberti, l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola, il presidente Avis Termoli Pasquale Spagnuolo, il responsabile del progetto Avis-Scuola Vittorio Durante, Federica Ianieri volontaria del Progetto Avis Scuola, Vincenzo Iovine consigliere nazionale Avis e il dottor Vincenzo Saturni già presidente Avis Nazionale.

Presenti varie delegazioni delle scuole superiori termolesi e del hinterland. Il gesto nobile della donazione deve avere un seguito, c’è bisogno che avvenga il ricambio generazionale. Una priorità che è in cima ai dogmi dell’associazione, ed è per questo che per l’occasione sono stati coinvolti tanti studenti delle varie scuole superiori di Termoli che sono l’alberghiero, l’agrario, l’industriale, l’artistico, scienze Umane e Linguistiche, scientifico e classico, ragioneria e nautico.





Tanti alunni coinvolti nel progetto che poi diventeranno i nuovi donatori. L’Avis darà un contributo agli Istituti che hanno partecipato fattivamente alla realizzazione del progetto – si legge nella nota ufficiale - e consegnerà un labaro istituzionale della sezione comunale di Termoli alla scuola che ha raggiunto il maggiore numero di donazioni, in percentuale ai potenziali donatori studenti e al personale in servizio. Il labaro verrà custodito per l'intero anno scolastico 2022-2023 fino al successivo convegno.

E se vogliamo metterla sullo sportivo la scuola campione di Donazioni uscente è stato l’istituto Alberghiero e Agrario Federico II di Svevia che ha consegnato, all’inizio del convegno, il Labaro all’Avis.

Una riconsegna temporanea perché lo stesso Labaro è stato poi, a fine mattinata, riconsegnato alla Federico II di Svevia.

La pandemia ha fatto sì che il crescente numero, soprattutto tra i giovani, frenasse la sua costante ascesa, ma adesso che la situazione seppur non risolta, si ricomincia a risalire e la conferma la vediamo oggi qui al Cinema Sant’Antonio.

Interessanti interventi di Federica Ianieri, che ha sciorinato numeri tra donatori e donazioni che ricominciano ad essere positivi. Del resto in una struttura sanitaria, se vengono a mancare sacche di sangue dei donatori, non si potrebbero salvare molte vite umane e il conforto ha detto Federica è che crescono i numeri dei donatori giovani.

Vincenzo Saturni, amico di vecchia data del presidente Avis Termoli, Pasquale Spagnuolo, oltre che stimato collega, ha parlato e messo in guardia, in una sua lunga disamina, i giovani dai pericoli che corrono non osservando i corretti stili di vita, fumare assolutamente no, bere alcool moderatamente sì ma senza esagerare, droghe tutte leggere e pesanti, comunque alterano temporaneamente ma in modo pericoloso la mente e il passo dalla vita alla morte prematura è breve.

Poi ha parlato anche dei virus che si trasmettono tramite rapporti sessuali che il Covid ha fatto dimenticare, ma che purtroppo non sono scomparsi sono ancora qui e ancora pericolosi, come l’Hiv, la Sifilide che è in forte ascesa, e tante altre del genere. Poi la consegna degli attestati per le donazioni e come abbiamo già detto la riconsegna del labaro, all’Istituto Alberghiero per aver confermato anche quest’anno il maggior numero di donazioni.





Con orgoglio giustificato mentre ritirava il labaro, la dirigente Maricetta Chimisso ha tenuto a sottolineare il fatto che la scuola diretta da lei spesso viene denigrata come una scuola che non produce chance future per i suoi studenti, hanno avuto modo di ridire sul fatto che arrivano troppi studenti dalla vicina Puglia e altre amenità, tralasciando un particolare di non poca importanza, l’Alberghiero termolese, lo dimostra l’ultimo evento internazionale di una decina di giorni fa, ormai in Italia non solo nel Molise, a detta di dirigenti nazionali ed esteri, è diventata a pieno titolo una scuola di eccellenza che dopo 5 anni dà la possibilità a molti di crearsi un futuro professionale in Italia e all’estero, davvero ricco di gratificazioni professionali nonché economiche.

