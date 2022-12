Verso il centenario di Jacovitti, Carafa e Colabelli all'istituto Schweitzer

TERMOLI. La figura del geniale fumettista Benito Jacovitti forse non è ancora stata adeguatamente valorizzata a Termoli, che si pregia dei suoi natali, come ricorda la targa presente sul Corso nazionale.

C'è chi aveva proposto anche una segnaletica a tema coi personaggi disegnati dall'artista.

Nella giornata di oggi, dalle 13, all'istituto comprensivo Schweitzer va in scena "Aspettando i 100 anni di Jacovitti", una lectio magistralis che vede due graditissimi ospiti: il professor Michele Carafa, artista noto come scultore, sua anche la Statua bronzea di Jacovitti posta al centro del Corso nazionale di Termoli, vice preside del prestigioso liceo artistico intitolato a Benito Jacovitti, nonché Edgardo Colabelli, coordinatore nazionale Jacovitti Club, fondatore della Casa Museo Benito Jacovitti di Roma.

Nel programma, previsti i saluti della dirigente scolastica Marina Crema e degli assessori alla Cultura Michele Barile e all’Istruzione Silvana Ciciola.

Tre le classi coinvolte, 3^ A, 3^ B e 3^ C, del plesso di via Perrotta.

In occasione dell’evento saranno presentati tutti i bozzetti artistico creativi realizzati dagli alunni nel “Laboratorio delle Idee” dall'insegnante Carla Di Pardo, per lo studio di un Murale da realizzare presso la sede centrale del comprensivo Schweitzer in collaborazione con le classi quarte della scuola primaria, coordinate dalle rispettive maestre. Il Murale sarà inaugurato nel mese di marzo in occasione dei 100 anni dalla nascita del famoso fumettista nato a Termoli.

