Luca Massimi aprirà la nuova "donazione" di sangue degli arbitri

TERMOLI. Con grande entusiasmo prosegue la collaborazione tra Avis di Termoli e l'Associazione Italiana Arbitri di Termoli nel programma "Arbitro- Donatore". Con l'appuntamento al 23 dicembre 2022, si terrà la Sesta Giornata di donazione di sangue e di plasma da parte degli arbitri termolesi. L’evento inizierà alle ore 14:30 presso la sala donatori dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Questa collaborazione che ormai è divenuta un appuntamento fisso tra le due associazioni locali e che ha luogo ogni quattro mesi è un'occasione per ricordare l'importanza della solidarietà verso il prossimo. Progetto che è stato accolto fin dal principio positivamente da parte degli associati della Sezione con un numero di adesioni che cresce sempre più.

Infatti effettueranno la donazione ben 22 arbitri tra i quali sarà presente Luca Massimi, associato della Sezione di Termoli e in organico alla CAN (Serie A). Inoltre questa volta l'invito alla donazione è stato esteso anche a familiari ed amici dei numerosi fischietti termolesi. Cogliamo l'occasione per ringraziare il presidente dell'Avis di Termoli Pasquale Spagnuolo, il vicepresidente Mario lanieri e tutta l’Avis Termoli per la continua ed immensa disponibilità.

Auspichiamo di esser d'esempio invogliando un maggior numero di persone ad entrare a far parte del mondo dei donatori volontari di sangue.

Galleria fotografica