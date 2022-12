Made in Molise, il "consumiamo" di qualità

MONTENERO DI BISACCIA. L’Associazione Culturale Agrituristica “Keste Terre Onlus”, impegnata nella promozione e nella valorizzazione del territorio molisano, ha deciso di organizzare un evento presso l’agriturismo “Il Quadrifoglio”, con l’intenzione di favorire e meglio stimolare il consumo dei prodotti agroalimentari, enogastronomico, nonché del commercio e dell’utilizzo dei servizi della nostra regione Molise.

"Consumiamo molisano 2022" è il titolo del convegno che si svolgerà oggi, venerdì 16 dicembre alle ore 18 presso la sala consiliare del comune di Montenero di Bisaccia. Moderatore dell'incontro è il dottor Angelo Sciaudone. Interverranno la sindaca di Montenero Simona Contucci, il professor Rudy Rinaldi presidente nazionale dell'associazione Divinolio Italia, Orazio Di Stefano sociologo de "il prodotto tipico", la dottoressa Antonella Golino dottore di ricerca in sociologia e ricerca sociale dell'UniMol, il professor Sebastiano Delfine del dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti dell'UniMol e Aida Romagnuolo consigliere regionale del Molise.

«A tal proposito, sono state invitate e sensibilizzate moltissime aziende commerciali e produttive del nostro territorio -spiega Massimo Di Stefano - noi abbiamo particolarmente a cuore la salvaguardia delle antiche tradizioni enogastronomiche, la promozione dell’intero mondo agroalimentare, nonché la custodia e valorizzazione dell’artigianato locale. Il turismo enogastronomico, l’accoglienza turistica, ma soprattutto la promozione della ruralità del nostro territorio, è la nostra vera “Missione”.

Ed è per questo che abbiamo deciso di far sentire la nostra voce, forte e decisa, attraverso questo evento intento a favorire di tutti gli operatori e produttori dei rispettivi ambiti. Sono tempi duri, senz’altro. Ed è proprio per questi momenti, più che mai, che è giunto il tempo di rimboccarci le maniche e di ricominciare, o cominciare, a puntare in modo esclusivo, caparbio e persuasivo di scommettere sulla nostra amata terra molisana. Nelle nostre terre del basso Molise, unitamente a tutto il resto del territorio molisano, abbiamo i migliori prodotti d’Italia. Il “Made in Molise” è quanto vi sia di meglio in circolazione, nel mondo dell’enogastronomia in genere. Siamo solo noi gli artefici di questo processo di divulgazione e promozione. Dalle nostre aree produttive (Montenero di Bisaccia, Campomarino, Termoli, Larino, Trivento, Bojano ecc.), si è già presenti con azioni produttive, intese alla valorizzazione ogni giorno di più delle caratteristiche dei nostri prodotti, che hanno come componente fondamentale la qualità.

Tutti noi, dovremo e sapremo essere i baluardi ed i tenaci di questa missione, affinché le nostre produzioni di nicchia, del nostro patrimonio culturale, agroalimentare ed enogastronomico, siano ben custoditi in una parola, la nostra cultura. Noi saremo pronti con umiltà, a difendere ed a promuovere, e quindi a dare valore, alle nostre produzioni, perché difendere e valorizzare i nostri prodotti, è come difendere e valorizzare noi stessi; è la custodia della nostra passione per il nostro territorio, uniamoci e crediamoci insieme, perché è la forza dell’essere uniti a dare maggiore valore al nostro “Made in Molise”. Come altre regioni italiane, Umbria, Toscana, Marche, grande scommessa, anche nel basso Molise, è quella della Ospitalità Rurale, unitamente alla promozione del Turismo Enogastronomico.

Le migliori risorse per la zona costiera di: Montenero, Campomarino, Petacciato e Termoli, sono certamente il mare, ma nell’entroterra vi sono offerte con enormi potenzialità di riscontro turistico. Tutti coloro che stanno facendo impresa agrituristica, sono a scommettere, con tanta passione, facendo tesoro delle caratteristiche territoriali, ed in molti stanno realizzando il sogno ed il momento per rilanciare la ripresa economica che questo nostro territorio merita. In questo modo hanno permesso la valorizzazione della cucina tipica molisana e la trasformazione dei prodotti tipici, con la successiva commercializzazione. Valorizzando, pertanto, e ridando dignità a tutti i produttori che, con il proprio duro lavoro, in questi particolari periodi si trovano sempre più a dover subire umiliazioni commerciali e finanziari».

