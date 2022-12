Il mondo a colori di Benito Jacovitti raccontato agli studenti della Schweitzer

TERMOLI. La figura del geniale fumettista Benito Jacovitti forse non è ancora stata adeguatamente valorizzata a Termoli, che si pregia dei suoi natali, come ricorda la targa presente sul Corso nazionale.

Nella giornata di ieri, venerdì 16 dicembre c'è stata la presentazione di “Aspettando i 100 anni di Jacovitti” questo il titolo del libro in uscita prossimamente firmato Edgardo Colabelli con prefazione di Vincenzo Mollica.

E questo il titolo dell’evento scolastico che si è svolto presso il Comprensivo Schweitzer di Termoli, aula Rosella Schiavone in viale Trieste, dove si è tenuta una Lectio Magistralis da parte di due ospiti d’eccezione, il Colabelli Edgardo, in collegamento da Roma, coordinatore nazionale Jacovitti Club, fondatore della Casa Museo Benito Jacovitti di Roma nonché amico del famoso fumettista nato a Termoli e in presenza e il professor Michele Carafa, scultore affermato, che ha realizzato nel 2018 la statua bronzea di “Jac” posta al centro del Corso.

Il professor Carafa è anche vice preside del prestigioso Liceo Artistico intitolato al grande Benito Jacovitti.

La dirigente molto soddisfatta ha sottolineato l’importanza di un tale appuntamento per gli alunni.

È stata proprio la dirigente Marina Crema a dare avvio ai lavori, la stessa ha voluto ringraziare gli ospiti e complimentarsi con loro per gli approfondimenti e gli argomenti scelti, chicche e particolari aneddoti di Jacovitti fumettista, ma anche uomo, scelti con cura.

I raccontati hanno appassionato tutti i presenti in aula, docenti, ospiti, giornalisti e soprattutto gli alunni che hanno seguito il signor Colabelli senza mai distrarsi. Stessa cosa quando a prendere la parola è stato il professor Carafa che dopo aver detto quanto sia importante mantenere viva la memoria di Jacovitti nella città che gli ha dato i natali, ha tenuto una vera e propria lezione sul suo “Jac” in bronzo, spiegandone ogni sua fase per la realizzazione.

Presenti anche l’assessore alla Cultura Michele Barile che ha voluto esprimere i suoi complimenti per l’iniziativa e per il progetto che prevede, da parte degli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado, diretti dalla professoressa Carla Di Pardo, in stretta collaborazione con le maestre delle classi quarte della primaria, la realizzazione di un Murale all’interno degli spazi scolastici nella sede centrale di via Stati Uniti.

Presentati per l’occasione tutti i bozzetti studio del Murale da omaggiare all’artista per il suo centenario dalla nascita 1923/2023.

Murale che sarà inaugurato a marzo.

Inoltre l’assessore ha annunciato il 2023 sarà un anno interamente dedicato al centenario della nascita dell’artista, vari gli appuntamenti, tante le idee, il tutto in collaborazione con enti privati e pubblici, associazioni e privati con il coordinamento del comune di Termoli.

Momenti emozionante quando in collegamento telefonico la figlia del maestro, Silvia Jacovitti, commossa e orgogliosa del papà, ha voluto ringraziare tutti per l’iniziativa e soprattutto ci ha rivolgendosi ha chiesto ai ragazzi di aiutare Cocco Bill a salvare il mondo, ognuno di noi deve fare la sua parte, precisando che i ragazzi sono il futuro e che è in mano loro la salvezza del pianeta e dell’umanità, inoltre si è complimentata per i bellissimo progetto ideato dalla docente Artarte e dei bellissimi bozzetti prodotti dagli alunni, lanciando l’idea di un futuro concorso con mostra conclusiva in cui al vincitore sarà consegnata una Borsa di Studio spendibile per studi artistici rivolta a giovani talenti.

Per tutti un piacere ascoltarla, il collegamento è stato davvero una piacevolissima sorpresa, Silvia Jacovitti, una persona di grande sensibilità e spessore culturale, gentilissima e disponibile a nuovi progetti sul suo caro papà nella la città di Termoli.

Chiude l’incontro l’appassionato e cultore, Domenico D’Onofrio, collezzionista di innumerevoli documenti, disegni, fumetti, diari, quaderni, di Jacovitti, che ha mostrato agli alunni.

Galleria fotografica