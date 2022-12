Storie di... Natale: A’ Grotte de Lambozz’

TERMOLI. Con l’avvento della festa più bella e attesa dell’anno il Santo Natale, come sempre noi ci impegniamo a entrare nelle case, nei luoghi di ritrovo, nelle caserme, nei capannoni industriali, ovunque ci chiamino e ci segnalino segnali tangibili dell’attesa del santo Natale.

Come la costruzione del Presepe. Da quando, dopo oltre 20 anni, la mostra dei presepi curata dall’associazione Amici del Borgo Vecchio, al Castello non si fa più, ci accontentiamo con piacere di andare a scoprirli a domicilio.

Il primo che vogliamo mostrarvi è un presepe una natività atipica, ma soltanto per la sua valenza emozionale e storica non possiamo non dedicargli il nostro primo incontro. Siamo andati al Salone di Barbiere uno storico di Termoli quello in via Mario Milano di fronte alle poste centrali. U’ Salone de Lambozz’, all’anagrafe Antonio Barone. Dopo la sua morte al salone ora c’è solo Antonio Natale che è stato di Lambozz, prima giovane lavorante apprendista, poi barbiere e socio del salone, ora che Antonio Lambozz non c’è più è lui che manda avanti e in suo onore non gli ha cambiato nemmeno il nome al salone “Vintage Lambozz’ Saloon”.

Per Antonio Natale, Lambozz’ era non solo prima il principale, poi il socio ma erano talmente affiatati e si volevano bene che lo stesso Antonio Barone ad Antonio Natale gli ha fatto da testimone di nozze, insomma erano di famiglia.

Ecco che in questi giorni Antonio guardando uno specchio originale ne ha ricavato, scorticando il vetro stesso, un disegno della natività di nostro Signore, con il bue e l’asinello e le figure di Giuseppe e Maria con il bambinello disegnati con un totale di 13 cerchi. Il perché lo spiega lo stesso Antonio nella video intervista, lui l’ha battezzata “A’ Grotte de Lambozz’”.

Ecco allora che dalla voce di Antonio che poi guarda caso di cognome si chiama Natale un predestinato per questa santa festa, ascoltiamo questa storia natalizia termolese per cominciare il nostro avvento alla notte del Bambin Gesù.

