“Babbo Natale nel Borgo di Termoli”

TERMOLI. Occasioni come questa non possono essere semplicemente cancellate. Rimandato a domani, lunedì 19 dicembre, l’imperdibile evento “Babbo Natale nel Borgo di Termoli” sarà tenuto per allietare il pomeriggio dei bambini di tutte le età.

Non solo Babbo: proprio di fronte alla Cattedrale, al centro di piazza Duomo, il patriarca delle feste infatti verrà accompagnato dai suoi magici elfi, dai personaggi dei cartoni più amati, tra cui Paperino e Olaf, e persino presenze mistiche di cavalieri fiabeschi. Il Babbo non solo sa cosa piace ai bambini, ma ha anche a cuore la storia e le tradizioni di ogni città che visita. Non è abbastanza? Il Mago Tony sarà pronto a stupirvi con innumerevoli trucchi e giochi di prestigio, e i clown dell’Associazione Sorridere Sempre Odv saranno lì per fare quello che sanno fare meglio.

Divertimento e risate assicurati! Infine (perché sì, non abbiamo ancora finito), il Babbo, già impegnato ad ascoltare i desideri dei bambini, chiamerà i suoi migliori sosia per portare caramelle, dolciumi e tanta allegria. Nome in codice: Banda dei Babbo Natale! Insomma, l’appuntamento è aperto a tutti, a tutte le età, e soprattutto è gratuito. Perché il vero spirito del Natale non ha prezzo. Vi aspettiamo! Sempre che non decida di farci visita il temuto e verdastro Grinch…

