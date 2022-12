«'Na felle de pane aschate»: spettacolo in dialetto termolese al centro sociale di via Cina

TERMOLI. «'Na felle de pane aschate». È questo il titolo dello spettacolo in vernacolo termolese con scenetta dai vicoli, poesie, musica e canzoni per un pomeriggio in allegria, che viene proposto oggi alle 17 nel centro sociale per anziani di via Cina. Protagonisti saranno Nicolino Cannarsa, Basso Caruso, Lucia Marinaro, Maria Carmela Mugnano e Antonio Narducci.

