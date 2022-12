Musica e allegria con alcuni artisti termolesi alle Luminarie di Larino

Musica e allegria con alcuni artisti termolesi alle Luminarie di Larino

LARINO. La “Magia di Luci” alle luminarie di Larino continua a catturare migliaia di presenze anche dopo l’inaugurazione avvenuta il giorno dell’Immacolata. Un incantevole borgo si è trasformato in un magico villaggio di Natale diventando una delle manifestazioni più attese della città frentana e per l’intero basso Molise e non solo.

Nel secondo weekend di dicembre, le sorprese non sono mancate. Lungo il suggestivo percorso quasi fiabesco, abbiamo incontrato anche alcuni dei nostri artisti termolesi: Antonio Di Paolo, meglio conosciuto come “Mago Tony” e Francesco De Filippis in arte “Mago Checco”.

Abbiamo approfittato per salutarli e fargli qualche domanda veloce visto che erano indaffaratissimi per accontentare i tanti bambini presenti.

Vi proponiamo la nostra video intervista.

Che dire, complimenti agli organizzatori per questo meraviglioso spettacolo non solo di luci ma anche di musica e allegria che conferma che quando si ha la voglia e il desiderio di donare spensieratezza e felicità al prossimo il successo è garantito.

Galleria fotografica