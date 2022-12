“Aut Aut Festival, un finale di stagione pieno di gioia”

"Il gatto con gli stivali"

TERMOLI. Cala il sipario sull’Aut Aut Festival a Guglionesi, dove al Teatro Fulvio è andato in scena Andrea Calabretta, che non ne sbaglia davvero una. Lo scorso 8 luglio ha aperto con il botto il festival più bello che il Molise potesse avere e lo ha chiuso, oggi domenica 18 dicembre, oltre che con il botto, con la gioia di tutti i presenti. Uno spettacolo prenatalizio che chiude in bellezza una lunga manifestazione, ideata e creata magistralmente dalle mani, dalla mente della curatrice Valentina Fauzia. Una rassegna d'incontri che racchiude cultura e insegnamenti ma anche divertimento per i bambini. Rassegna che ha visto Termolionline come media partner.

Andrea Calabretta arriva da Roma, dal suo Teatro Verde, e ha portato sul palco del Fulvio un’altra sua chicca: «Il gatto con gli stivali».

Carismatico, one man show. Un grande in tutti i sensi che ha saputo ammaliare e intrattenere il pubblico presente in sala.

L’Aut Aut è tutto questo e tanto altro che trova risposte nelle parole di Valentina Fauzia, dalla sua pagina Facebook.

“Un altro Aut Aut Anno finisce e non poteva concludersi nel modo migliore: un teatro pieno (!!!) di bambini e genitori che ridono, applaudono, seguono il ritmo e interagiscono con gli attori. Una stagione quella del 2022 in cui abbiamo proposto tanti eventi per altrettanti temi e location bellissime del Molise. Giornalismo, attualità, filosofia, politica, diritti, satira, poesia e…spettacoli per bambini. Sì, perché i bambini sono il bene più prezioso per il nostro Molise, per la nostra società, per il nostro futuro.

E se piantiamo in loro i semi della cultura cresceranno alberi di idee e saranno cittadini migliori di quanto lo siamo noi. Grazie al Comune di Guglionesi che ormai è parte della grande famiglia Aut Aut, grazie ad Andrea Calabretta che sul palco è un milione di personaggi e mondi in un unico corpo. Non è mai facile. Niente lo è. Ma la testardaggine e la voglia di far stare bene gli altri, di donare gioia, mi aiutano a non arrendermi mai. E sentire le risate e l’energia dei bambini, gli applausi degli adulti e vedere i sorrisi stanchi e felici di me e Michele D’Anselmo mi fanno dire che sì, la strada della Cultura è sempre in salita, ma è quella giusta. Grazie a tutti”.

