Un viaggio nel mondo contemporaneo con l'ambasciatore Mario Palma

MONTENERO DI BISACCIA. Un sabato dedicato alla presentazione de "La buona stagione", il nuovo libro dell'ambasciatore Mario Palma, (DeriveApprodi, 2022) nella sala consiliare del Comune di Montenero di Bisaccia.

In presenza di un folto pubblico e particolarmente attento e interessato, l'ambasciatore Palma, originario di Montenero di Bisaccia e già autore di altre importanti pubblicazioni, dopo i saluti della sindaca Simona Contucci, ha dialogato con Laura D'Angelo e Galileo Casimiro per raccontare ai presenti un testo che si pone come resoconto di viaggi fisici e mentali, a metà tra autobiografismo e memoria personale, tra riferimenti geo-politici e citazioni letterarie, musicali. Così, l'io dell'interiorità si amplia fino ad abbracciare una dimensione collettiva e internazionale.

I relatori hanno evidenziato il senso del viaggio che permea di sé il testo, in cui il bisogno di conoscenza ha un ruolo fondamentale: con una scrittura raffinata e accorta si delineano gli stilemi di un mondo in evoluzione, sospeso tra passato e presente: dalla dimensione della vita di provincia, ai moti studenteschi del '68 fino agli anni dell'omicidio di Aldo Moro, dal golpe in Cile al compromesso storico di Berlinguer (per citarne alcune) all'attentato di Dacca, alle riletture delle pagine di Jorge Luis Borges e di Thomas Mann, dal Molise di Montenero e Termoli fino alla casa della vita di Firenze, e poi attraverso Madrid, Parigi, fino al Sud America, la dimensione del viaggio coincide con l'adesione ad un progetto di vita che è autenticità e bisogno di comprensione matura della realtà.

Un viaggio dunque che è cambiamento e ritorno, per le buone stagioni di ieri e di domani.