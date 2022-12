'Na felle de pane aschate: lo spettacolo in vernacolo termolese

'Na felle de pane aschate: lo spettacolo in vernacolo termolese

TERMOLI. Tra i tanti eventi che si addensano in ogni dove, in occasione del periodo più bello dell’anno, il Natale, domenica pomeriggio siamo andati a seguire quello che si è tenuto presso il Centro Sociale per Anziani di via Cina.

Gli ospiti del centro hanno potuto assistere a una serata dedicata alla cultura e tradizione termolese, con dei protagonisti in assoluto dei cultori di questa tradizione e delle origini della termolesità. “Na felle de pane aschate” (Una fetta di pane abbrustolito).

Gli interpreti che hanno allietato questa serata sono stati Nicolino Cannarsa, Basso Caruso, Lucia Marinaro, Maria Carmela Mugnano e Antonio Narducci. L’Inizio è stato scoppiettante, tutti e 5 i protagonisti si sono impegnati in una piccola commediola divertentissima dal titolo che è stato dato anche all’evento. “Na felle de pane aschate” è un autentico spaccato di vita di una famiglia tipicamente termolese che alla fine tra le tante risate e applausi meritati, aveva anche la sua bella morale importante.





Poi sono state sciorinate canzoni come la classica termolese Ciriciri piccola... che descrive l’amore tra le donne dei rioni del borgo vecchio, anche un canto patriottico che riguardava i fratelli Termolesi Brigida di Nicolino Cannarsa, una canzone sull’amore e solidarietà e volontariato di Basso Caruso, le poesie scritte e declamate da poetesse come Maria Carmela Mugnano una icona davvero brava e la eclettica e vulcano di idee Lucia Marinaro, con le sue poesie che scrive descrivendo i momenti passati e presenti come la Pandemia, i ragazzi del muretto, quegli uomini che quotidianamente si ritrovano all’ingresso del borgo sul belvedere, tra cui ci ha tenuto a sottolineare c’è anche suo marito.





Poi la corale conclusione dell’ormai conclamato inno termolese “‘U Battellucce” che il suo autore Nicolino ha eseguito insieme ai compagni di viaggio e il pubblico, in una versione ritmica più soft che è piaciuta molto. Alla fine i padroni di casa dopo aver ricevuto i saluti, gli auguri e delle promesse per iniziative prossime a loro favore dall’assessore Silvana Ciciola, hanno brindato alle feste con panettone, pandoro e spumante rigorosamente italiano. Qualcuno ha sgranocchiato anche 'Na felle de pane Aschate, tanto per restare in tema.

Galleria fotografica