Il recital natalizio a Montorio rivitalizza l'intera comunità

MONTORIO NEI FRENTANI. La Scuola di Montorio, dopo due anni di lockdown, rivitalizza la Comunità, in un contesto suggestivo della Chiesa del Carmine, “extra moenia”, con una appassionante narrazione, suscitando un’immensa e straordinaria emozione nei genitori, nei nonni, nella preside Emilia Sacco, nel sindaco Nino Ponte, nella sua vice Maria Spedaliere e in tutti i presenti. Gli alunni delle Scuole dell’infanzia e della primaria, sapientemente guidati dalle maestre Maria Grazia Petruccelli, Rosa Nigro, Nicolina Baccari, Luciana Centillo e dalla collaboratrice scolastica Laura, hanno saputo ben interpretare le vicissitudini e le peripezie della Famiglia di Nazareth con canti, poesie e recitazioni, toccando il cuore di ciascuno. A questo proposito, un ringraziamento è stato rivolto a Costanzo Iamonico per la gestione dell’impiantistica audio e la diffusione sonora, che ha permesso un proficuo e valido coinvolgimento di tutti.

La preside Sacco, a conclusione dell’evento, ha ringraziato gli alunni, i genitori e le maestre per l’armonia, la collaborazione che sono riusciti a creare in un ambiente pieno di significati positivi e stimolanti per una crescita armonica e autentica della personalità. Il primo cittadino, sempre pronto a sostenere qualsiasi attività scolastica, dopo aver ringraziato gli alunni e le maestre, ha comunicato, che martedì prossimo, terrà, nella Chiesa Madre, una lezione sulla “ciarangella”, lo strumento deli Angeli, presente, come unico esemplare, in tale contesto. Parafrasando Cesare Pavese, «Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che quando non ci sei resta ad aspettarti”, in un contesto che soffre il decremento demografico, una manifestazione dei bambini, di tal guisa, ricrea il senso di appartenenza a quei luoghi e il paese sarà sempre lì pronto ad “aspettare».

Sicché, anche le iniziative dell’intera comunità che si sta cimentando con il tema dell’Emigrazione di ritorno in piena assonanza con il clima natalizio. Il momento di gioia condivisa con tutta la comunità aiuti ciascuno a essere migliore e a scoprire in prima persona la cultura dell’identità e dell’accoglienza.

