Radici digitali e critica letteraria, come corre Laura D'Angelo

MONTENERO DI BISACCIA. Traguardi culturali per la docente e scrittrice molisana Laura D'Angelo, che lei stessa ha svelato sui social: «Sul nuovo numero (62/2022) della prestigiosa rivista Gradiva-International Journal of Italian Poetry-Rivista internazionale di poesia italiana, con sede a New York e pubblicata dalla casa editrice Casa editrice Leo S. Olschki di Firenze (ISSN 0363-8057), vi è la mia lettura critica de "L'etica dell'acqua" del poeta Giuseppe Manitta (Avagliano Editore). Ringrazio Alessandro Carrera per la cura e l'attenzione».

È lo stesso poeta Manitta poi a parlarne sui social: Laura D'Angelo, su "Gradiva. International Journal of Italian Poetry", pubblica una lettura critica di straordinario acume sul mio "L'etica dell'acqua" (Avagliano, poesia). «L’elemento liquido è risposta e metafora, è chiave di lettura di un universo di spazi e geometrie e geografie ritagliate dagli angoli della modernità o soltanto intravisti controluce, nell’illusione del fondale, dove la polvere perde di consistenza e tra il fango e la luce si scorgono ciottoli e mappe di istanti. Con intensa profondità Manitta designa spazi e soprattutto identità, definisce movimenti e spostamenti, rileva le illusioni dei riflessi, gli inganni della sabbia».

Ma le novità non sono finite per la professoressa dell'istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia. che ogni tanto ci diletta anche con suoi articoli nella nostra pagina.

Laura D'Angelo è fra le autrici e gli autori di RadiciDigitali.eu. Sua sarà l'uscita di giugno, in cui si parlerà di scuola, didattica e disabilità.

"Laura D’Angelo (1986) si laurea con lode in Lettere classiche e Filologia classica, e consegue un Dottorato di ricerca in Studi Umanistici e un Master universitario in Metodologie didattiche e integrazione. Pubblica articoli accademici e saggi critici in riviste scientifiche e collabora con riviste culturali online e di ambito specialistico, approfondendo lo studio della poesia contemporanea. Partecipa a convegni internazionali, concorsi letterari e di poesia, ottenendo numerosi riconoscimenti e premi. Docente di materie letterarie e di scrittura creativa, è giurata in diversi concorsi letterari.

I suoi interessi spaziano dalla letteratura alla poesia, dalla scrittura creativa a quella scientifica. Nei suoi saggi prevalgono i temi ruotanti attorno alla produzione letteraria di Gabriele D’Annunzio e alla ricezione del classico in letteratura. Suoi testi poetici sono raccolti in antologie. Ha pubblicato il volume Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021), semifinalista al Premio di Poesia Nazionale “Paolo Prestigiacomo”. Attualmente si sta dedicando allo studio della letteratura dialettale molisana, in particolare soffermandosi sul legame tra centro e periferie".

Galleria fotografica