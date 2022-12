Babbo Natale nel borgo, atmosfere natalizie

Babbo Natale nel borgo antico di Termoli

TERMOLI. È arrivato Babbo Natale nel borgo di Termoli ed ha portato con sè un pomeriggio d’allegria per allietare grandi e piccini. Perché si sa, l’omone vestito di rosso e con la barba bianca, scalda i cuori anche degli adulti.

Nella sua casetta li ha accolti tutti, con dolcetti e foto e i bambini hanno potuto spedire le letterine per i regali.

Ma in piazza Duomo nel borgo non c’è stato solo Babbo Natale (al secolo il simpaticissimo e somigliantissimo Gianmarco Cistriani), erano presenti anche molti altri personaggi vicini alla tradizione natalizia, i magici Elfi, alcuni dei popolarissimi personaggi della Walt Disney, Topolino, Paperino ma anche l’indesiderato verdastro Grinch. E poi, Olaf, cavalieri delle fiabe, il Mago Tony con i suoi giochi, bolle di sapone e giochi di prestigio, gli eclettici e divertenti clown dell’associazione Sorridere Sempre Odv che hanno intrattenuto i presenti con giochi, trucchi e quant’altro. Il noto falconiere, guglionesano, Gianni Cassetta ha portato un nuovo amico rapace, non falchi e poiane, ma uno stupendo esemplare di Gufo Imperiale Siberiano del peso di oltre 3 kg e con un’apertura alare di oltre 2mt.

A conclusione arrivata da Molfetta la Banda dei Babbo Natale che ha allietato la piazza con suoni e canti natalizi e poi caramelle, dolcetti e crepes alla Nutella per tutti i bambini presenti.

Galleria fotografica