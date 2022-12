La tradizione natalizia "caratteristica" vissuta alla Capitaneria di Porto

Il presepe della Guardia costiera

TERMOLI. Un presepe semplice ma allo stesso modo di grande valore morale, quello che viene fatto negli uffici Armamento e Spedizioni della Capitaneria di Porto, la prima interfaccia il primo contatto tra chi naviga e l’Amministrazione in sostanza qui si svolgono le pratiche delle ripartenze delle navi e tutto quello che riguarda gli imbarchi e gli sbarchi dei marittimi, quindi un transito notevole di persone che lavorano per il e in mare,

È così è nata l’idea di allestire un presepe. Inizialmente era solo la capanna della Natività ma a poco a poco, chiunque arrivava agli uffici, vedendo solo il simbolo, ha pensato di portare un proprio contributo. Così da farlo crescere e diventare corposo.

Cosimo di Bartolomeo, primo luogotenente della Capitaneria di Porto di Termoli ha raccontato che un marittimo extracomunitario ha contribuito con una sua creazione.

Un dono fatto con il cuore poiché di diversa religione dalla nostra. Una forma di rispetto che tutti dovremmo avere.

Ringraziamo la Capitaneria di Porto nella persona del comandante Sergio Mostacci che ci ha aperto le porte e ci ha anche parlato delle tradizioni natalizie ligure e toscane, ringraziamo il primo luogotenente Cosimo Di Bartolomeo, che ci ha dato l’imbeccata. A loro e a tutti i marittimi di stanza a Termoli e Isole Tremiti buon Natale e felice 2023.

