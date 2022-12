Il coraggio oltre le barriere, lo sport inclusivo all'istituto Majorana

TERMOLI. Credere in qualcosa, credere in sé stessi e non arrendersi alle difficoltà… nello sport come nella vita.

Disciplina e crescita umana: di questo si è discusso sabato 17 dicembre nell’auditorium dell’istituto Ettore Majorana di Termoli con due atleti professionisti Andrea Brandimarte e Pompeo Barbieri, il primo campione di tennis tavolo e basket in carrozzina e l’altro di nuoto. Due esperienze di vita diverse, eppure convergenti nello stesso messaggio che lo sport può trasmettere ai ragazzi, ma anche agli adulti, ovvero quello di guardare alla vita con uno spirito diverso e comprendere che ogni risultato va conquistato con l’impegno e la tenacia.

Andrea, ha 24 anni, in carrozzina dalla nascita ha iniziato a praticare sport a sei mesi con il nuoto, nutrito di forza di volontà e coraggio dai suoi genitori per lui un modello nello sport come nella routine della quotidianità, dopo essere diventato campione italiano di tennis tavolo ha scelto il basket, ha militato in serie A ed attualmente è in forze alla Fly Sport Molise. Andrea ha raccontato ai ragazzi di quanto sia importante, mettersi in gioco nello sport “innanzitutto perché si cresce e si diviene più autonomi, per esempio a gestire una trasferta lontani da casa da soli. Ma è importante soprattutto saper imparare dalle vittorie quanto dalle sconfitte, per migliorarsi e crescere”.

Pompeo, invece, ha perso l’uso delle gambe sotto le macerie della scuola di San Giuliano di Puglia, quando aveva solo 8 anni. Ha riferito di come per lui la carrozzina non sia mai stato un vero limite e né motivo di disagio, “poiché anche i mie cugini la usavano per giocarci in casa e non mi hanno mai messo da parte nelle loro attività”. Anche lui racconta di quanto abbia dovuto lavorare sodo, come tutti coloro che si prefiggono un obiettivo importante quanto il suo, cioè diventare campione italiano di nuoto.

La condivisione delle esperienze di vita dei due giovani e combattivi atleti ha saputo giungere dritto all’animo degli studenti, che hanno partecipato attivamente all’incontro riportando le proprie personali emozioni generate dalla pallavolo, come dal karate o da calcio ma ha anche aperto ad una riflessione più profonda sull’importanza dell’integrazione. Gli studenti hanno infatti approfondito la tematica dello sport come strumento di inclusione ed anche di rivincita nella vita, lavorando in classe per settimane e presentando per l’occasione elaborati creativi, video e lavori partendo dallo spunto di storie famose come quella di Niki Lauda. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri programmati dal progetto Human Library un’occasione per ascoltare e condividere storie ed esperienze che insegnano a divenire veri adulti.

