"Be in the running", premiati gli studenti dell'istituto Achille Pace

TERMOLI. Dal 13 al 16 dicembre, l’istituto “Achille Pace” ha svolto delle attività di gioco collettivo in lingua inglese, insieme allo staff di Hello English School, "Be in the running".

In queste giornate gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un originale “Certamen” della lingua e si sono sfidate cimentandosi in coinvolgenti gare di abilità linguistica.

Le classi suddivise in gruppi omogenei di alunni hanno avuto a disposizione il materiale necessario per svolgere le prove.

E ieri, lunedì 19 dicembre, presso l’auditorium dell’Istituto, sono stati decretati i vincitori che verranno premiati nel corso di una cerimonia a cura degli organizzatori dell’evento.

Tutte le classi della secondaria hanno presenziato alla premiazione di 14 studenti della prima, seconda e terza.

I vincitori hanno ricevuto materiale didattico e una settimana di summer camp presso la scuola Hello English per svolgere attività di gaming, cucina e turismo in real English.

Anche l’istituto Achille Pace scuola ha ricevuto dei giochi e materiale didattico e un pensiero alle insegnanti di inglese.

Esperienza coinvolgente e divertente molto gradita dagli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e sano spirito competitivo.

