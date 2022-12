L’Almanacco Sammartinese: “La tradizione è custodire il fuoco non adorare la cenere”

SAN MARTINO IN PENSILIS. Eventi, personaggi, musiche, artisti, luoghi, tragedie, eroi, poeti, curiosità e altro ancora della realtà della comunità di San Martino. Tutto questo nell'almanacco sammartinese che è stato presentato sabato 17 dicembre, alle ore 17:30, presso la sala consiliare. L'evento è stato organizzato dall'associazione culturale "Lagrandeonda" in collaborazione con la Parrocchia San Pietro Apostolo, con l'istituto comprensivo "John Dewey" e col patrocinio del comune di San Martino in Pensilis. Moderatrice dell'incontro la professoressa Paola Di Giannantonio, ospiti la dottoressa Giovanna Di Bello presidente dell'associazione "Lagrandeonda", la relatrice dottoressa Gabriella Paduano, il parroco don Nicola Mattia e lo storico dottor Giuseppe Zio. Intervenuti anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado della "John Dewey". Il parroco don Nicola Mattia, così ha rappresentato questa opera così particolare: è famosa l’affermazione di Gustav Mahler: “La tradizione è custodire il fuoco non adorare la cenere”.

Come si custodisce il fuoco della tradizione?

Da questo fuoco da custodire promana la luce della conoscenza. Del sapere da dove, perché e come il fuoco ha iniziato ad ardere.

La nostra comunità di San Martino in Pensilis custodisce il meraviglioso fuoco della tradizione attraverso eventi, circostanze ed esperienze che ci aiutano a riconoscerci popolo e che, lungo lo svolgersi del tempo, hanno fatto sì che non si sia persa la nostra identità.

La consapevolezza e la possibilità di vivere appieno il presente è strettamente connesso alla capacità di fare memoria delle nostre origini, del nostro passato.

La possibilità di gettare lo sguardo oltre il limite di ogni orizzonte futuro è azione che scaturisce, come da sorgente, dalla consapevolezza di chi siamo stati, di quanto abbiamo vissuto e di chi ci ha preceduti.

Se siamo la bella comunità che siamo, anche con qualche ruga, è anche grazie a quello che siamo stati.

La storia, come spesso si ripete, è maestra di vita. La consapevolezza del nostro passato ci aiuta a progredire in umanità e a percorrere il tratto di strada che a noi è affidato con la consapevolezza che essa non inizia e non termina con noi ma parte da lontano ed è proiettata in un futuro remoto.

Senza la consapevolezza della nostra storia saremmo senza radici, saremmo profondamente poveri.

La conoscenza della storia della comunità nella quale abbiamo visto la luce, alla quale apparteniamo è lo spazio necessario per vivere fino in fondo e con entusiasmo il contesto attuale e per costruire rapporti autentici basati sul reciproco rispetto.

L’Almanacco Sammartinese può essere un mezzo attraverso il quale rendere il passato ancora in grado di parlare a noi.

L’Almanacco Sammartinese, può essere come una fonte dalla quale attingere la freschezza di quanto ci appartiene perché ricevuto dai nostri padri, dalle nostre madri.

Nulla si realizza, si costruisce senza l’impegno di qualcuno. Le cose che durano non possono essere vissute come “last minute” o come percorsi estemporanei ma appartengono a progetti che portano scritto a caratteri cubitali la parola SPERANZA.

Per questo, grazie a chi con l’impegno pluriennale oggi consegna a tutta San Martino in Pensilis questo lavoro.

La scelta di coinvolgere i ragazzi e le ragazze che continueranno a custodire il fuoco che noi possiamo consegnare è un valore aggiunto.

Il coinvolgimento degli artisti figurativi, che hanno reso più agevole e, soprattutto più bello, un lavoro che, con il solo scritto poteva risultare piuttosto pesante, esprime, al di là del mero campanilismo, un’attenzione profonda a quanti possono offrire al nostro territorio una marcia in più quanto mai necessaria in questo tempo.

E’ grato il pensiero per chi, con una data, con una circostanza, una curiosità, un simpatico pettegolezzo ha contribuito ad arricchire questo Almanacco che così è stato veramente scritto con innumerevoli mani e che si dipana come una sinfonia!

Eppure, certamente mancheranno tante date, tante note!

Tanti ricordi degni di menzione, tante curiosità e aneddoti degni di emergere dalle nebbie delle dimenticanze!

Le pagine bianche che accompagnano la conclusione di ogni mese siano lo spazio per appunti necessari per una prossima edizione aggiornata di quest’opera che, sono certo, susciterà l’attenzione e la curiosità di tanti.

La tradizione è custodire il fuoco non adorare la cenere. Vale sempre la pena custodire il fuoco se abbiamo la certezza, come dice Pierre Teillhard de Chardin che: “Il futuro è più bello di qualunque passato”.

L’Almanacco Sammartinese esprime il desiderio di custodire e trasmettere il fuoco guardando a questo bellissimo futuro».

Galleria fotografica