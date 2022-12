Tutelare le biodiversità, l'incontro alla "Schweitzer"

TERMOLI. “Tutelare la biodiversità” è questo il nome del progetto che prende vita presso l’istituto comprensivo Schweitzer, oggi mercoledì 21 dicembre alle ore 11.

Le classi coinvolte, la 1B, la 2A-B e la 3A, coordinate delle professoresse Carla Di Pardo e Nunzia Mascolo, incontreranno i volontari di Legambiente e Nat.Sal.Mo Life. Presente la dottoressa Giuseppina De Castro di Legambiente Molise come relatrice del convegno.

Ciascuna specie, piccola o grande che sia, riveste e svolge un ruolo specifico nell’ecosistema e proprio grazie al suo ruolo lo aiuta a mantenere i suoi equilibri vitali: ecco perché tutelare la biodiversità significa rafforzare il nostro ecosistema.

Il Progetto LIFE Nat.Sal.Mo. ha come obiettivo principale quello di garantire il recupero e la conservazione della Trota mediterranea (Salmo macrostigma) e del suo habitat nei bacini fluviali del Biferno e del Volturno nella regione Molise con l’applicazione di tecniche innovative e strumenti di governante partecipativa.

Nell’area di progetto questa specie presenta una grande variabilità intraspecifica (morfologia, comportamento e storia evolutiva) che le ha permesso di adattarsi a differenti condizioni ambientali. La trota macrostigma è endemica dell’area mediterranea e il suo stato di conservazione ad oggi è considerato come “vulnerabile” in Europa e “in pericolo di estinzione” in Italia. Le principali minacce alla specie sono rappresentate da:

Introgressione genetica: ceppi zootecnici di trote provenienti dal Nord Europa, introdotti per attività di pesca sportiva, stanno causando l’ibridazione introgressiva delle popolazioni native

Perdita di habitat naturale: le zone riproduttive sono alterate dalla presenza di rifiuti lungo il letto dei fiumi e dall’inquinamento delle acque.

Inoltre, nei corsi d’acqua di riferimento sono presenti barriere che, ostacolando la risalita dei fiumi degli individui riproduttori, ne alterano il ciclo vitale.

Pesca scarsamente regolata: nelle aree interessate è necessario compiere un’analisi dei parametri demografici e migratori delle popolazioni native mirata allo sviluppo di un piano di regolamentazione e gestione che promuova una pesca sostenibile della trota mediterranea.

Il Progetto prevede l’adesione al Contest nazionale indetto da Legambiente Onlus con la presentazione di un elaborato artistico espressivo realizzato dagli alunni delle classi facenti parte del progetto, che sarà partorito nel “Laboratorio delle idee”.

