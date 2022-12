Un presepe davvero speciale, la creazione di Silvio Marroni

Un presepe davvero speciale, la creazione di Silvio Marroni

TERMOLI. Continua il nostro tour tra i presepi più belli e particolari della nostra città.

Oggi è la volta di Silvio Marroni, un noto imprenditore della nostra città nel campo dell’arredamento locali commerciali che dedica il suo tempo alla grande passione di costruire presepi che sono delle autentiche opere d’arte. Noi quando siamo entrati nel capannone che ospita le sue creazioni presepistiche, siamo rimasti letteralmente a bocca aperta.

Abbiamo ammirato presepi tecnologico, classici e di vita contemporanea. Quello tecnologico con fuochi d’artificio, aerei e dirigibili, luna park, piste di pattinaggio sul ghiaccio, navi ancorate in porto, birrerie e naturalmente la natività. Ma anche il presepe arabo quello dei luoghi di vita di nostro Signore, questo è davvero un’esaltazione della natività, descriverlo a parole non gli rende giustizia bisogna andare a vederlo live, noi lo abbiamo filmato e speriamo possa darvi la giusta dimensione.

Poi ci sono altri presepi da collezione e con uno di questi il signor Silvio nel 2019 ultimo anno che si è tenuta la mostra al castello con l’associazione Amici del Borgo vecchio, ha vinto il primo premio.





Ma da ammirare c’è una riproduzione, in scala, di uno scorcio del paese molisano Civitacampomarano che è noto anche per aver creato una mostra di murales sui muri delle case del paese stesso. Proprio lo scorcio, riprodotto fedelmente in ogni suo particolare, che ha impiegato sia Silvio che alcuni collaboratori alla realizzazione per più di un anno.

Il presepe è stato ammirato e apprezzato mentre eravamo lì dal primo cittadino di Civitacampomarano Paolo Manuele e dalla sua vice Luciana Di Paolo che sono rimasti davvero a bocca aperta, non credevano ai loro occhi. Persino le pietre e i tombini erano uguali a quelli originali, per non parlare del famoso murales che è stato ripreso da mezzo mondo, con la scritta “Il Molise non esiste”, cancellata la parola non esiste e sotto aggiunto RESISTE. Anche la scritta riprodotta in scala con gli stessi effetti cromatici. Un pomeriggio di festa che ha visto piano piano riempirsi l’area presepiale di amici, conoscenti che davvero davanti a spettacoli artistici del genere l’unica parola che si sentiva pronunciare era unicamente OOOHHHH! Di meraviglia. Tutto questo grazie alla passione di fare presepi di Silvio Marroni la sua famiglia e i suoi collaboratori.

Galleria fotografica