Il debate si fa strada dentro e oltre la scuola: i ragazzi dell’Alfano a Bruxelles

TERMOLI. Due anni fa gli studenti dell’Alfano che hanno partecipato al primo Campionato Giovanile Italiano di Debate con la squadra Confuto ergo sum (Zenone D’Ascenzo, Beatrice Lemme, Sara Leccese, Alessandro Tagliafierro e Sophia Valente, seguiti dal prof. Mario Mascilongo) si sono fatti valere giungendo in finale dibattendo su tematiche relative all’Unione Europea.

I rappresentanti del Parlamento Europeo presenti al dibattito conclusivo, sorpresi dalla qualità e dalla preparazione degli studenti, avevano promesso loro di invitarli a visitare le strutture del Parlamento europeo di Bruxelles.

Giovedì 15 dicembre la promessa è stata finalmente mantenuta e la squadra dell’Alfano, accompagnata dal prof. Mascilongo, è stata ospite della Commissione Europea di Bruxelles, insieme alle altre tre squadre finaliste e semifinaliste, in una giornata che ha visti i ragazzi impegnati in un fitto calendario di incontri con i funzionari della Commissione su alcune tra le più attuali tematiche europee.

Per gli studenti, che oggi frequentano l’Università in varie città italiane, è stata un’occasione per rivedersi, per approfondire ulteriormente il proprio percorso formativo e per riconoscere che all’Alfano il debate può portare davvero molto lontano!

Galleria fotografica