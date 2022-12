Sport e solidarietà al liceo D'Ovidio: "La pace si può, cominciamola noi!"

LARINO. Dopo il progetto dello scorso anno culminato nella Corsa contro la fame del 10 maggio 2022, anche quest’anno la professoressa di Scienze Motorie, Patrizia Colagiovanni, ha condiviso con gli studenti del Liceo “F. D’Ovidio” di Larino un progetto che coniuga la grande valenza educativa dello sport con la solidarietà, destinando i fondi raccolti con il Torneo di Calcio a 5 ai progetti che la Fondazione Avsi ha scelto di sostenere con la “campagna Tende 2022” dal significativo titolo “La pace si può. cominciamola noi”.

L’iniziativa prevede il sostegno a progetti ed attività di aiuto allo sviluppo in Ucraina, Libano, Perù, Tunisia, Burundi, Uganda ed Italia. Il torneo di calcio a 5, che si è svolto nella mattinata del 20 dicembre presso la palestra comunale, ha visto la partecipazione dell’intero Liceo.

Le sei squadre si sono sfidate con grande entusiasmo e gioco di squadra, ma anche con il giusto spirito agonistico.

Tra l’altro grande coinvolgimento ha generato, sia nella tifoseria che nelle squadre, il coinvolgimento attivo di docenti nelle insolite vesti di calciatori.

Gli inni gioiosi e festosi hanno sostenuto e accompagnato, durante il corso di tutta la mattinata, le varie partite che, come è accaduto nei Mondiali appena trascorsi, hanno decretato i vincitori delle finali (primo e secondo posto e terzo e quarto posto) solo ai calci di rigori.

Non è mancato un momento di particolare simpatia, quando, come il miglior Totti che si rispetti, lo studente del V Ginnasio, Pierpaolo Sia, dopo il goal si è tolto la maglietta come il miglior Totti che si rispetti, per mostrarne un’altra con un messaggio dal contenuto inequivocabile e frizzante: “Professorè, a gennaio niente versione!”

