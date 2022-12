'A Shcaffette: nove lustri di gloria esportando la termolesità in giro per il mondo

Il 45esimo compleanno dell'associazione 'A Shcaffette: intervista a Domenico Senese e Antonio Mucci

TERMOLI. Ha compiuto ieri i suoi primi 45 anni. Parliamo dell’associazione folclorica marinara ‘A Shcaffette, che venne fondata il 21 dicembre 1977.

In occasione di questa ricorrenza, ieri, siamo andati a trovarli nella sede del “gruppo” che ha portato radici e tradizioni termolesi in giro nel mondo.

Il marchio ‘A Shcaffette di Termoli è riconosciuto e valorizzato, ovunque insomma una garanzia, come sottolineato nell’intervista del presidente Domenico Senese e di Antonio Mucci, storico rappresentante e tesoriere dell’associazione. Da ricordare l’impegno di Leopoldo D’Urbano (ieri assente).





Nel materiale storico che è stato visionato, anche la prima foto di gruppo datata 8 gennaio 1978, chissà molti si ricorderanno bambini, qualcuno purtroppo non è più tra di noi, ma chi è ancora qui è pronta pimpante per scrivere o far scrivere la storia di questo gruppo per altri 45 anni a venire.

Galleria fotografica