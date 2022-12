Valorizzazione della lingua arbereshe, Chieuti sigla un accordo di cooperazione

CHIEUTI. Nuovo importante traguardo per il comune di Chieuti sempre sensibile alla promozione e alla tutela della lingua minoritaria arbëreshë, presente nel paese già dal XV secolo. Nella giornata del 15 dicembre è stato siglato l’Accordo di cooperazione tra l’assessorato regionale all’istruzione, il Centro per gli studi le pubblicazioni arbëreshë QSPA di Tirana, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Teatro Pubblico pugliese e i Comuni di Chieuti, Casalvecchio di Puglia e San Marzano di San Giuseppe, comuni con minoranza linguistica arbëreshë.

L’Accordo, di durata triennale, prevede la realizzazione di azioni, iniziative e progetti culturali da svolgersi sia in Puglia che in Albania. La lingua minoritaria storica arbëreshë della Puglia è riconosciuta dalla Legge n.482/1999 ed è anche tutelata dalla Legge regionale n.5/2012; l’obiettivo dell’Accordo è quello di promuovere e tutelare questa lingua. Questo progetto nasce in seguito al grande successo del programma regionale “Matria. Le lingue di ieri, di oggi, di domani”, promosso a settembre 2021 dall’assessorato all’istruzione per tutelare e valorizzare tutte le minoranze linguistiche presenti in Puglia, tra cui l’arbëreshë.

Nasce così la necessità di definire un Accordo di cooperazione per la tutela della lingua arbëreshë, parlato in Puglia con la realizzazione di laboratori ed eventi in cui sarà favorita la partecipazione di scolaresche nazionali e internazionali provenienti da territori con lingua di minoranza e azioni di gemellaggio, al fine di promuovere, condividere, confrontarsi sulle diversità culturali e disseminate best practices di politica di tutela, promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie storiche. L’iniziativa punta a favorire progettualità comuni anche con altre istituzioni che si occupano storicamente della tradizione arbëreshë: i dipartimenti delle Università pugliesi e non, l’istituto di Cultura italiano di Tirana, l’Università di Tirana, etc.

Grandi protagonisti dell’Accordo i comuni di San Marzano di San Giuseppe, Casalecchio di Puglia, Chieuti dove si registra la presenza della popolazione arbëreshë già dal XV secolo, vista la favorevole posizione della regione negli scambi culturali ed economici con l’Albania. Inoltre, tutti gli attori dell’iniziativa, ciascuno per il proprio ambito di competenze, assumerà l’impegno di promuovere attività di insegnamento della lingua minoritaria storica arbëreshë presso le istituzioni scolastiche interessate, anche attraverso i linguaggi artistici, teatrali e musicali, il coinvolgimento ludico degli studenti, il recupero delle parole storiche caratterizzanti la tradizione orale delle popolazioni di origine arbëreshë.

Il sindaco di Chieuti, Diego Iacono ha ricordato che: “Continua incessante il lavoro della nostra amministrazione volto alla tutela della nostra cultura arbëreshë. Questo è un altro grande segno dell’impegno della nostra comunità a tramandare il più possibile le nostre origini, in tutta la nostra fierezza. Continueremo ad impegnarci per valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale, la nostra storia e la nostra lingua”.