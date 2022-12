Alla casa di Kore il dono del comune

TERMOLI. Derrate alimentari alla casa di Kore da parte dell'amministrazione comunale. Ieri, mercoledì 21 dicembre, alle 14.30 l'assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola ha consegnato alla casa famiglia derrate alimentari.

«Ormai sono 4 anni che portiamo avanti questa bella tradizione e ogni anno destiniamo queste risorse ad organismi diversi, presenti sul nostro territorio in occasione del Natale. Quest'anno le derrate alimentari vanno alla casa di Kore, una struttura del Comune gestita dalla cooperativa Solidalia che serve ad accogliere ragazzi con difficoltà, per dare loro una speranza e un'opportunità di vita, per consentire loro di camminare con le proprie gambe".

Solidarietà non solo a Natale ma in molti altri momenti dell'anno. "Facciamo- afferma l'assessore Silvana Ciciola- tante iniziative di solidarietà. Questo è il cuore di Termoli, una città capace di fare tanto bene, di accogliere e realizzare molti progetti di solidarietà, che a Natale si vedono di più, ma ci sono tutto l'anno".