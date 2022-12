“Tutelare la biodiversità”: incontro all'istituto comprensivo Schweitzer

TERMOLI. “Tutelare la biodiversità” è questo il nome del progetto che è stato presentato mercoledì 21 dicembre, presso l’istituto comprensivo Schweitzer.

Le classi coinvolte, la 1B, la 2A-B e la 3A, coordinate delle professoresse Carla Di Pardo, Cristina Cordisco e Nunzia Mascolo, hanno incontrato i volontari di Legambiente e Nat.Sal.Mo Life. Presente la dottoressa Giuseppina De Castro di Legambiente Molise come relatrice del convegno.

Un interessantissimo appuntamento, presente anche la dirigente Marina Crema che si è complimentata con la nostra ospite l'ecologa animale e responsabile scuola e formazione Legambiente Giuseppina De Castro

Nell'ambito del progetto Nat Sal Mo responsabile eventi di comunicazione nelle scuole. Gli alunni precedentemente preparati dalle rispettive docenti di Scienze, Nunzia Mascolo e Cristina Cordisco, parteciperanno al Contest nazionale sulla Biodiversità, nello specifico sulla salvaguardia della “trota” ormai in via di estinzione e ancora presente in esiguo numero nei nostri Fiumi molisani, i ragazzi saranno guidati dalla docente di arte Carla Di Pardo.

Ciascuna specie, piccola o grande che sia, riveste e svolge un ruolo specifico nell’ecosistema e proprio grazie al suo ruolo lo aiuta a mantenere i suoi equilibri vitali: ecco perché tutelare la biodiversità significa rafforzare il nostro ecosistema.





Il Progetto LIFE Nat.Sal.Mo. ha come obiettivo principale quello di garantire il recupero e la conservazione della Trota mediterranea (Salmo macrostigma) e del suo habitat nei bacini fluviali del Biferno e del Volturno nella regione Molise con l’applicazione di tecniche innovative e strumenti di governante partecipativa.

Nell’area di progetto questa specie presenta una grande variabilità intraspecifica (morfologia, comportamento e storia evolutiva) che le ha permesso di adattarsi a differenti condizioni ambientali. La trota macrostigma è endemica dell’area mediterranea e il suo stato di conservazione ad oggi è considerato come “vulnerabile” in Europa e “in pericolo di estinzione” in Italia. Le principali minacce alla specie sono rappresentate da:

Introgressione genetica: ceppi zootecnici di trote provenienti dal Nord Europa, introdotti per attività di pesca sportiva, stanno causando l’ibridazione introgressiva delle popolazioni native.

Perdita di habitat naturale: le zone riproduttive sono alterate dalla presenza di rifiuti lungo il letto dei fiumi e dall’inquinamento delle acque.

Inoltre, nei corsi d’acqua di riferimento sono presenti barriere che, ostacolando la risalita dei fiumi degli individui riproduttori, ne alterano il ciclo vitale.

Pesca scarsamente regolata: nelle aree interessate è necessario compiere un’analisi dei parametri demografici e migratori delle popolazioni native mirata allo sviluppo di un piano di regolamentazione e gestione che promuova una pesca sostenibile della trota mediterranea.

