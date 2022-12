La "Notte Santa" dei bimbi dell'infanzia di Castelmauro

CASTELMAURO. Nel pomeriggio del 21 dicembre le viuzze del borgo antico di Castelmauro si sono animate grazie alla rappresentazione della “Notte Santa” del poeta e scrittore Guido Gozzano, che ha coinvolto tutti gli alunni dell’Infanzia, Primaria e Secondaria nelle vesti di attori e figuranti.

È stata una piccola ma suggestiva immersione in una “Betlemme rivisitata” con scene che hanno rappresentato mestieri del passato e scorci di vita quotidiana dell’epoca. Il primo Natale dopo un lungo e sofferto lockdown causato dal Covid-19...Un segnale di ripartenza, uno spiraglio di luce. La passione e l’entusiasmo delle docenti che hanno proposto la realizzazione di un piccolo Presepe vivente hanno trascinato e coinvolto genitori e volontari del piccolo centro molisano, i quali, con un encomiabile spirito di collaborazione, in pochi giorni, si sono adoperati nell’ allestimento dei “quadri” della Natività e nei preparativi di dolci tradizionali.

Vedere mamme e papà partecipare in prima persona all’organizzazione di tutti i particolari ha riempito i cuori di gioia dell’intera comunità. Davvero prezioso ed indispensabile si è rivelato il loro contributo, così come quello dei nostri collaboratori scolastici sempre pronti a dare un valido aiuto! Lungo il percorso i visitatori hanno potuto ammirare anche il meraviglioso e coloratissimo mercatino natalizio, dove sono stati esposti i deliziosi oggetti realizzati dai ragazzi con materiali da riciclo e andati letteralmente a ruba, nonché gustare gli antichi sapori della tradizione di Castelmauro ed essere allietati dal suono melodioso delle zampogne di Scapoli. I nostri più sentiti ringraziamenti vanno all’associazione Pro Loco che ha voluto essere presente all’evento con un punto di ristoro nella piazza principale del paese per offrire delle gustosissime caldarroste e dell’ottimo vin brulè ai passanti.

Presente anche Babbo Natale che con il suo sacco strabordante di gustose caramelle ha omaggiato i più piccoli e dispensato tanti sorrisi! Insomma un’atmosfera magica! L’iniziativa ha rappresentato sicuramente un bell’esempio di sinergia tra istituzione scolastica, amministrazione comunale, associazione Pro Loco, parrocchia e famiglie, volto alla valorizzazione della comunità e alla crescita umana e culturale dei discenti. Ringraziamo tutti di vero cuore, e, grati verso gli intervenuti, ci auguriamo di poter condividere altri momenti belli ed emozionanti come questo appena trascorso insieme. In qualità di docenti ed educatori non possiamo che elogiare tutti gli alunni, dai più piccoli ai più grandi, i quali, con compostezza ed estrema educazione, hanno fatto vivere il cuore del Presepe, trasmettendo valori importantissimi. Particolarmente suggestiva e commovente l’esibizione dei piccoli dell’Infanzia radunati nella grotta di Betlemme intorno ad un dolcissimo Gesù Bambino. Hanno dato anima al Presepe lanciando un messaggio di pace, di fratellanza e soprattutto di speranza in un futuro migliore!

Tutto il mondo ne ha davvero bisogno! Buon Natale a tutti!

