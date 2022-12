Charter night Lions club Termoli Host, tra solidarietà e amicizia

TERMOLI. Lions club Termoli Host si sono riuniti negli ambienti di Villa Livia di Termoli, è stata festeggiata la 61° Charter Night del Lions Club Termoli Host nella quale i soci hanno celebrato la ricorrenza del sessantunesimo anno dalla fondazione del Club.

La cerimonia è stata presieduta dal presidente del Lions Club Termoli Host Nicola Ricciuti alla presenza del Governatore del Distretto 108 A del Lions Club International, Francesca Ramicone e del Cerimoniere Distrettuale Francesco Carulli.

Nel suo intervento il presidente Ricciuti ha fatto una sintesi dei service realizzati tra cui la donazione a sostegno alle popolazioni alluvionate delle Marche, i service dedicati all’ambiente dal titolo “Alla scoperta del Mare – La Magia della Biodiversità” organizzato con l’ausilio del Comune di Termoli e “La Festa dell’Albero”, che ha coinvolto alcune scolaresche.

Il ciclo di service sull’ambiente terminerà in primavera sulle dune della spiaggia di Termoli con il service dedicato al Fratino, piccolo volatile che nidifica sui nostri lidi. Ricciuti ha anche annunciato un service dedicato ai personaggi illustri in campo culturale che hanno dato risalto alla nostra città e i cui nomi verranno collocati nella scalinata del porto turistico. Ha poi ricordato la toccante cerimonia della consegna di un pulmino all’associazione A.G.B.E. di Pescara, pulmino che viene utilizzato per il trasporto dei bambini emopatici. La cerimonia di consegna si è svolta a Palazzo D’Avalos di Vasto, insieme ad altri club del distretto. Il presidente ha citato poi la sensibilità congenita allo spirito lionistico, quella della solidarietà nei confronti della parte più debole delle nostre comunità, ad iniziare dall’Istituto Santa Maria di Cercepiccola che ospita bambine orfane o appartenenti a famiglie disagiate per cui sono stati acquistati piccoli doni.

Ha annunciato inoltre cheil Premio Bontà, facente parte ormai della tradizione del nostro club, quest’anno verrà assegnato alla Casa di Kore (Casa Famiglia per minori orfani o allontanati). Nel corso della manifestazione sono stati consegnati anche dei buoni pasto al dottor Antonio De Lellis, responsabile della “Città Invisibile”, comunità di operatori volontari che operano per il cambiamento sociale e per il benessere della nostra comunità. Ricciuti ha concluso annunciando che sono in distribuzione dei buoni pasto a delle famiglie disagiate per il service “Aggiungi un Posto a Tavola”. Alla fine del suo intervento ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dei service.

La Governatrice Distrettuale Francesca Ramicone nel suo intervento, partendo dal motto dell’anno sociale “La soddisfazione di stare dalla parte del giusto” ha spiegato che questo non riguarda una forma di orgoglio, bensì l’opportunità offerta dal Lions Club International di fare qualcosa per le persone meno fortunate e per i più deboli. I Lions hanno la possibilità di conoscere persone che altrimenti non avrebbero mai avuto l’opportunità di incontrare e di operare nel campo della solidarietà e della cultura. Francesca Ramicone per questo ha sollecitato una sempre più attiva partecipazione dei soci e dei club alle attività del Lions Club International.

Il presidente del Leo Club di Termoli Francesco Laviano ha festeggiato la 5° compleanno del Club alla presenza di Francesca Cecconi Presidente Distrettuale dei Leo. I soci del Lions Club Termoli Host, ringraziano tutti gli illustri ospiti intervenuti alla 61° Charter Night e in particolare il Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Capitano di Fregata Sergio Mostacci, la presidente della Fidapa Esmeralda Pettine, il Presidente di zona Francesco Ferrauto e i Presidenti dei vari Club che hanno partecipato alla serata.

