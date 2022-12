I Clown di Sorridere sempre tra i bimbi dell'istituto "Achille Pace"

TERMOLI. Un incrocio tra passato, presente e futuro, quello avvenuto all’istituto comprensivo Achille Pace, a Termoli.

Incrocio tra chi ha tenuto in mano le redini dell’associazione di clownterapia Sorridere Sempre Onlus e chi le ha in mano ora, nel segno della continuità e dell’interazione positiva.

Durante la seconda lezione del Pon "Ballo Ballo", curato dalle insegnanti Katia Nestola e Patrizia De Cristofaro, hanno fatto visita a scuola gli amici clown della Sorridere Sempre. I ragazzi hanno allietato il pomeriggio con attività ludiche e hanno fatto conoscere un po' di clownterapia, un programma basato su musica e canto, quello del Pon “Ballo Ballo”, che segna il nuovo percorso di apprendimento e formazione oltre le materie d’insegnamento ordinarie.

I balli-gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai dispositivi ludici della sfida, della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza collettiva richiede azioni socio-motorie di tipo cooperativo, dove nessuno vince e nessuno perde. Nei balli-gioco si innescano anche delle sfide; ci possono essere vincitori e vinti che, però, restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il laboratorio è caratterizzato da momenti in cui i danzatori-giocatori si devono scegliere oppure da momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un orso, di arrabbiarsi, etc.

Discipline e programmi inserito all’interno di un progetto di innovazione e miglioramento del sistema dell’istruzione, attraverso dei fondi aggiuntivi europei (Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), in cui sono contenute tutte le priorità strategiche del settore scolastico, pensato per le scuole dell’infanzia e quelle del I e del II ciclo di istruzione di tutto il territorio nazionale.

Ha una durata settennale, nel caso di specie 2014-2020 e ha come titolo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.

L'incontro con i clown si è svolto in via Po, denominato "Gioco e Imparo", tenuto dalle docenti Antonella Ritucci e Teresa Pasquino.

Poi, l’istituto comprensivo Achille Pace ha festeggiato il Natale con un evento aperto a tutta la comunità.

